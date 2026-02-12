S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,5 milioane de euro

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro (22.948.891,68 de lei), a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.

„Biletul norocos a fost jucat platforma Loteriei Romane (…) si a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 28 de lei”, se arată în comunicatul companiei.

Este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I a fost câștigat în 9 noiembrie 2025, când valoarea acestuia a fost de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane de euro). Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea, însă potrivit Loteriei Române este din Arad, are în jur de 30 de ani și este de profesie inginer.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Foto: Gabriel Petrescu | Dreamstime.com