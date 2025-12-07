Tragerile speciale LOTO de Moș Nicolae. Report la Joker la categoria I de peste 8,14 milioane de euro

Loteria Română organizează duminică, 7 decembrie, tragerile speciale Loto de Moș Nicolae. Numerele câștigătoare extrase vor fi publicate pe site-ul HotNews de la ora 18.30.

Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 7 decembrie 2025

Premiile la extragerile Loto 6/49 din 7 decembrie 2025

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

La tragerile loto de joi, 4 decembrie, Loteria Română a acordat 24.338 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).

Premii acordate la tragerile Loto 6 din 49 de joi

La tragerea Joker s-a castigat premiul la categoria a II-a în valoare de 720.511,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro.

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.