Tragerile LOTO de duminică, 23 noiembrie 2025. Report de peste 7,7 milioane de euro la Joker

Duminica, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 23 noiembrie 2025

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.700 de lei.