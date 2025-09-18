Tragerile LOTO de joi, 18 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,3 milioane de euro

Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 18 septembrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se inregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).