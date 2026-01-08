LOTO. Tragerile LOTO de joi, 8 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,76 milioane de euro

Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de joi, 8 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 8 ianuarie 2026

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) și la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.