Duminică, 29 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 noiembrie, Loteria Română a acordat 13.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,43 milioane de lei.

Extragerile vor avea loc începând cu ora 18.30, când HotNews va publica numerele norocoase.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 29 noiembrie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Suplimentare la categoria I la LOTO 6/49

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din dată de 26.11.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea din 29.11.2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 274.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 48.200 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 199.100 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 991.100 de lei (peste 185.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 594.400 de lei (peste 111.200 de euro).

Ce premii s-au câștigat joi

Reamintim că la tragerea Loto 6/49 de joi, 26 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-009 din Lehliu-Gara, județul Călărași și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 16,50 lei. Acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

De asemenea, la tragerea LOTO 6/49 s-au înregistrat trei câștiguri de categoria a II-a în valoare de 71.948,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Bârlad și București, sector 3 și online pe joacă.loto.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 112.058,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatră Neamț.