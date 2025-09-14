Tragerile LOTO de duminică, 14 septembrie 2025. Trageri speciale duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

Loteria Română organizează duminică, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 14 septembrie 2025

Loto 6/49 tragerea principală:

Loto 6/49 tragerea suplimentară:

Noroc:

Joker tragerea principală:

Joker tragerea suplimentară:

Noroc Plus:

Loto 5/40 tragerea principală:

Loto 5/40 tragerea suplimentară:

Super Noroc:

Premii puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).