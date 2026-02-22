Tragere specială LOTO de Dragobete duminică 22 februarie 2026. Premiile au fost suplimentate la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, Tragerile Speciale Loto de Dragobete.

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru Loto 6/49: 9 lei

pentru Joker: 8 lei

pentru Loto 5/40: 6 lei

pentru Noroc: 4 lei

pentru Noroc Plus: 3 lei

pentru Super Noroc: 2 lei

Rezultatele la LOTO de duminică, 22 februarie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Report la Joker la categoria I de peste 10,5 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 244.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,77 milioane de lei (peste 348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 54.200 de lei.