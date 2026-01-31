Rezultatul alegerilor din Kosovo, anunțate după o lună de la scrutin. Motivele renumărării complete a voturilor

Principalul partid din Kosovo, condus de prim-ministrul interimar Albin Kurti, a câştigat alegerile legislative din 28 decembrie, au confirmat sâmbătă autorităţile electorale, după o renumărare completă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Comisia Electorală Centrală a anunţat că partidul lui Kurti, Vetevendosje (VV), a obţinut 51,1% din voturi, în urma certificării finale.

Renumărarea integrală a voturilor, precum şi o anchetă penală au fost dispuse după ce au fost descoperite nereguli care ar fi afectat aproximativ 70.000 de buletine de vot. Săptămâna trecută, un procuror a anunţat că peste 100 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de falsificare a rezultatelor alegerilor.

Autoritățile electorale au dispus săptămâna trecută o renumărare integrală a voturilor, dar au susținut că manipularea voturilor a vizat candidați individuali din anumite partide.

Partidul premierului Albin Kurti, Vetevendosje, sau Autodeterminarea, nu a reușit să formeze un guvern chiar dacă se clasase pe primul loc și la scrutinul din februarie 2025, ceea ce a dus la luni întregi de criză politică și la declanșarea exercițiului electoral din decembrie.

Există temerea că renumărarea voturilor va întârzia formarea noului parlament și a guvernului, prelungind prin urmare criza politică. Kosovo încă nu are un buget pentru 2026, iar dacă legiuitorii vor rata termenul-limită din martie pentru alegerea unui nou președinte, va trebui organizat un nou scrutin.