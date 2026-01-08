Rezultatul necropsiei în cazul tânărului cu fractură de femur mort la spitalul Buzău, în așteptarea unei operații. De ce a fost amânată intervenția chirurgicală

Cauza morţii tânărului de 25 de ani a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, scrie News.ro. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, precum și proteste în curtea Spitalului Județean din Buzău, unde tânărul era internat la Ortopedie și aștepta să fie operat.



Necropsia a fost făcută la solicitarea familiei, în prezenţa unui expert-parte, pentru a clarifica circumstanţele decesului, în contextul suspiciunilor privind posibile erori medicale.



Potrivit concluziilor medico-legale, cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi. În fapt, un cheag de sânge s-a format şi a migrat, provocând o hemoragie şi blocând arterele pulmonare.



Tânărul de 25 de ani fusese imobilizat în urma unei fracturi de femur suferite într-un accident rutier petrecut pe 2 ianuarie și urma să fie operat.

Surse medicale au declarat pentru News.ro că motivul amânării intervenţiei ar fi lipsa tijei necesare pentru stabilizarea fracturii, însă această informaţie nu a fost confirmată oficial de reprezentanţii SJU Buzău.



Conducerea Spitalului Judeţean este aşteptată, în continuare, să vină cu lămuriri în legătură cu motivele pentru care operaţia nu a fost realizată mai devreme.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, declara purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău, Adriana Bunilă.



