Rival pentru ChatGPT: Midjourney și-a lansat noul model de generare a imaginilor după succesul uriaș al „stilului Ghibli”

Midjourney, unul dintre primele generatoare de imagini bazate pe inteligență artificială, și-a lansat primul model nou de A.I. pentru imagini după aproape un an, relatează TechCrunch.

Numit V7, modelul a început să fie implementat în versiunea alfa a Midjourney joi în jurul miezului nopții și vine la o săptămână după ce OpenAI a lansat un nou generator de imagini în ChatGPT, care a devenit rapid viral datorită capacității sale de a crea imagini în stilul renumitului studio de animație Ghibli din Japonia.

Modelul Midjourney nu este optimizat oficial pentru stilul Ghibli, însă poate genera lucrări estetice impresionante, după cum arată exemplele publicate de companie și confirmă TechCrunch.

Cei care nu au folosit până acum Midjourney vor trebui mai întâi să evalueze aproximativ 200 de imagini pentru a construi un profil de „personalizare” pentru modelul A.I. Acest profil ajustează modelul în funcție de preferințele vizuale ale utilizatorilor iar V7 este primul model Midjourney care are personalizarea activată în mod implicit.

Midjourney v7 – My first images They are all straight out of v7. No upscaling. First impression is that the –personalization plays a heavy part in how your images look. My images are very film-like, with a misty greenish tones in it. Still trying to figure out if there is a… pic.twitter.com/VZSLEWgers

După completarea acestui pas, modelul V7 va putea fi activat sau dezactivat pe site-ul Midjourney sau din chatbotul de pe Discord al platformei, pentru cei care fac parte din grup.

CEO-ul Midjourney, David Holz, a descris V7 drept o „arhitectură complet diferită”.

„V7 este […] mult mai inteligent în interpretarea comenzilor textuale. Comenzile pentru imagini arată fantastic, calitatea imaginilor este vizibil mai ridicată, cu textură superbă, iar corpurile, mâinile și obiectele de orice tip au o coerență semnificativ mai bună în toate detaliile”, a afirmat acesta într-un mesaj publicat pe canalul de Discord al Midjourney.

V7 este disponibil în două variante – Relax și Turbo (mai costisitor de utilizat) – și alimentează un nou instrument numit Draft Mode, care generează imagini de 10 ori mai rapid și la jumătate din costul modului standard. Imaginile generate în modul Draft sunt de calitate inferioară față de cele din modul standard, dar pot fi îmbunătățite și regenerate cu un singur click.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call "Draft Mode". Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1