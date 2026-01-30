Rivalii europeni ai SpaceX și Blue Origin pregătesc lansarea unei rachete într-un zbor de testare

Racheta Spectrum dezvoltată de start-upul german Isar Aerospace va realiza al doilea zbor-test al său în luna martie, după ce o problemă tehnică, care a dus la amânarea precedentei sale lansări din Norvegia, a fost între timp remediată, au anunţat vineri reprezentanţii acestei companii, informează DPA, preluată de Agerpres.

Noua fereastră de lansare pentru această rachetă, ce va fi lansată de la Centrul Spaţial Andoya din nordul Norvegiei, se va deschide pe 19 martie.

Isar Aerospace a transmis că problema tehnică ce a dus la anularea lansării programate săptămâna trecută a fost de acum remediată. Problema a implicat o valvă de presiune, care nu a funcţionat aşa cum era de aşteptat.

„Am reuşit să rezolvăm rapid problema cu valva, deschizând calea pentru pregătirile în vederea lansării”, a declarat Daniel Metzler, directorul executiv şi cofondatorul Isar Aerospace. „Obiectivul nostru în cadrul acestei misiuni este de a demonstra progrese reale şi, pentru a realiza acest lucru, vom împinge sistemele noastre până la limitele lor. Suntem pregătiţi să continuăm în următoarea fereastră de lansare disponibilă”, a adăugat el.

Racheta Spectrum a finalizat primul său zbor de testare în martie 2025, însă s-a prăbuşit după aproximativ 30 de secunde. Experţii din sectorul aerospaţial precizează că multe zboruri inaugurale se încheie prin eşecuri, dar inginerii de la Isar Aerospace au anunţat că au putut să colecteze date valoroase din timpul acelei prime lansări.

Compania germană, cu sediul la Munchen, a anulat în ultimul moment a doua lansare a rachetei Spectrum, săptămâna trecută, din cauza defecţiunii unei valve.

Racheta Spectrum a fost proiectată pentru a transporta sateliţi mici pe orbita joasă a Pământului. O misiune reuşită ar reprezenta o etapă majoră pentru industria spaţială a Europei, permiţând potenţial lansarea sateliţilor de pe continentul european şi folosind rachete construite în Europa.

Isar Aerospace, un start-up înfiinţat în 2018, este rivalul european al companiilor americane SpaceX, deţinută de Elon Musk, şi Blue Origin, deţinută de Jeff Bezos. Europa se află în prezent în urma Statelor Unite, Chinei şi Indiei în sectorul spaţial, în contextul întârzierilor ce au vizat dezvoltarea lansatorului greu Ariane 6 al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).