„România contribuie concret la edificarea NATO 3.0”. Mesajul ministrului de Externe după incursiunea dronelor în spațiul aerian românesc

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a transmis, sâmbătă, un mesaj, după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României. Neculăescu i-a felicitat pe piloții Forțelor Aeriene Române și a vorbit despre contribuția României la consolidarea apărării NATO.

„Două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, în nord-estul țării. Piloții Forțelor Aeriene Române au reacționat prompt și cu profesionalism”, a scris ministrul de Externe.

Dan Neculăescu a afirmat că România contribuie la consolidarea apărării aliate prin capacitatea de reacție rapidă.

„Prin capacitatea de reacție rapidă, România contribuie concret la consolidarea apărării aliate și la edificarea NATO 3.0”, a transmis acesta.

Ministrul a subliniat, totodată, că este nevoie de „o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Mesaje RO-Alert au fost primite sâmbătă de locuitorii din judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Botoşani, Bacău, Suceava, aceştia fiind avertizaţi în legătură cu o posibilă incursiune de drone.

Primul mesaj RO-Alert a fost emis în județul Iași, la ora 17:04. Avertizări similare au fost transmise apoi în Neamț (17:27), Vaslui (17:53), Botoșani (18:10), Bacău (18:15) și Suceava (18:44), conform precizărilor făcute de MApN.

Din Baza 86 Aeriana de la Fetești au decolat două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT, iar de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii au decolat două avioane F-16.