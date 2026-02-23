Rob Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, a depus oficial jurământul

Rob Jetten a depus luni jurământul ca șef al noului guvern olandez, devenind simultan cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, primul din formațiunea sa politică de centru, D66, care deține această funcție și primul premier asumat ca homosexual, relatează dpa și Agerpres.

Jetten, în vârstă de 38 de ani, și cabinetul său au fost învestiți într-o ceremonie condusă de regele Willem-Alexander la Palatul Huis ten Bosch din Haga, la aproape patru luni după alegerile anticipate convocate după ce partidul dreptei radicale condus de Geert Wilders a părăsit coaliția de guvernare anterioară și a dărâmat executivul.

Rob Jetten a format o coaliție cu creștin-democrații conservatori din CDA și cu VVD (Partidul popular al libertății și democrației, de dreapta). Cele trei partide dețin doar 66 de locuri în camera inferioară a legislativului, care are 150 de locuri, ceea ce înseamnă că guvernul său minoritar va depinde de voturile opoziției pentru a adopta legi.

Mai mult, camera inferioară este extrem de fragmentată și aproape o treime din locuri sunt deținute de partide radicale sau de extrema dreaptă.

Olanda are doar puțină experiență cu guverne minoritare, iar sondajele de opinie publică arată că peste două treimi dintre olandezi se îndoiesc că actuala coaliție va putea duce la bun sfârșit un mandat de patru ani.

Partidul noului premier al Olandei a câștigat surprinzător alegerile de anul trecut

D66 al lui Jetten – un partid pro-european, social-liberal a cărui campanie electorală a avut în centru politica climatică, locuințe mai accesibile și o poziție mai dură față de migrație – a obținut o victorie surprinzătoare la alegerile din 29 octombrie, învingând la limită Partidul Libertății (PVV) condus de Geert Wilders.

Executivul a anunțat deja planuri de reduceri drastice de cheltuieli în sistemele de asistență socială și sănătate, promițând în același timp investiții suplimentare de miliarde de euro în apărare.

Guvernul anterior, condus de Dick Schoof, care includea și PVV, s-a prăbușit după doar 11 luni, după ce Wilders și-a retras sprijinul pe fondul unei dispute legate de legislația privind azilul. Partidele tradiționale au exclus atunci o nouă cooperare cu el, iar grupul său parlamentar s-a destrămat în urma unei revolte interne.

Noul premier Rob Jetten este logodit cu Nicolas Keenan, jucător de hochei pe iarbă din Argentina care are la activ două participări la Jocurile Olimpice. În prezent, Keenan joacă pentru clubul olandez HC Klein Zwitserland.