Surpriză în alegerile din Olanda: Exit-poll-urile dau pe primul loc un partid centrist, peste scorul extremei drepte / Cine ar putea ajunge cel mai tânăr, dar și primul gay declarat în postul de prim-ministru al țării

Partidul de centru D66 ar urma să câştige cele mai multe voturi în alegerile legislative olandeze şi să învingă extrema dreaptă, arată sondajele efectuate miercuri la ieşirea de la urne, ceea ce deschide calea pentru ca energicul lider Rob Jetten să devină cel mai tânăr şi primul premier homosexual declarat al țării.

Două exit-poll-uri au prognozat că D66 va câştiga 27 de locuri în camera inferioară a parlamentului, care are 150 de locuri, învingând Partidul Libertăţii (PVV) al liderului de extremă dreapta Geert Wilders, care ar obține 25 de locuri. Sondajele au o marjă de eroare de până la trei locuri, relatează News.ro citând Reuters.

La adunarea susţinătorilor D66 au izbucnit urale şi scandări de „Da, putem”, în timp ce mulţimea flutura steaguri olandeze.

Geert Wilders a declarat într-o postare pe reţelele sociale: „Speram la un rezultat diferit. Suntem mai hotărâţi ca niciodată”.

Principalele partide exclud o guvernare cu formațiunea de extremă dreapta al lui Wilders

Popularitatea lui Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, a crescut în ultima lună, pe măsură ce a dus o campanie cu un mesaj pozitiv, promiţând sfârşitul unei ere politice dominate de Wilders. Acum se pare că perioada scurtă de guvernare a partidului naţionalist şi anti-imigraţie PVV al lui Wilders s-a încheiat, cel puţin pentru moment. Partidele principale, de la stânga la dreapta, au exclus posibilitatea de a forma o coaliţie cu acesta, notează agenția Reuters.

Pentru a forma o coaliţie de guvernare în parlamentul olandez, sunt necesare 76 de locuri, ceea ce înseamnă că vor fi necesare cel puţin patru partide. Un scenariu posibil este un pact între D66, creştin-democraţii conservatori (CDA), VVD, de centru-dreapta, şi Partidul Verde-Muncitoresc.

Cu toate acestea, formarea unor coaliţii stabile este dificilă, iar negocierile vor dura probabil luni de zile.

Alegerile din Olanda au fost considerate un test pentru a vedea dacă extrema dreaptă îşi poate extinde influenţa sau dacă a atins apogeul în anumite părţi ale Europei. Rezultatul poate sugera că există limite ale atractivităţii sale pe termen lung, scrie Reuters.

Geert Wilders, cunoscut pentru poziţia sa anti-islamică, a obţinut o victorie surprinzătoare în alegerile din 2023, iar partidul său a intrat în guvern pentru prima dată, dar el a părăsit propria coaliţie de dreapta în iunie pentru a declanşa alegeri anticipate, după ce partenerii i-au respins planul în 10 puncte privind imigraţia.