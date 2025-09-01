Robert Fico, singurul lider UE care se va afla săptămâna aceasta la Beijing, alături de Xi și Putin. Vineri, întâlnire cu Zelenski în Slovacia

Premierul slovac Robert Fico susține o conferință de presă după o întâlnire cu oficiali ai Comisiei Europene, la Bruxelles, 9 ianuarie 2025. Sursa foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat luni că va avea săptămâna aceasta întâlniri bilaterale cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul ceremoniilor de la Beijing dedicate aniversării celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Ulterior, vineri, el se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în estul Slovaciei, a precizat Fico într-un comunicat.

Fico, care conduce o țară membră NATO și UE, dar s-a opus sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, a avut relații tensionate cu Zelenski și s-a distanțat de aliații europeni. În decembrie, el s-a întâlnit cu Putin la Moscova.

Fico va fi și singurul lider al unei țări din Uniunea Europeană care va participa la ceremoniile de la Beijing, unde Xi va fi flancat de Putin, dar și de liderii din Coreea de Nord, Iran și Myanmar, într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului.

„Respect fiecare victimă a luptei împotriva fascismului, de aceea m-am înclinat cu respect, în trecut, la memoriale din Moscova, Normandia sau Washington”, a declarat Fico într-un comunicat trimis pe email.

„Regret personal și recunosc că nu înțeleg de ce, dintre țările UE, doar Slovacia va fi prezentă la Beijing. Se construiește o nouă ordine mondială, noi reguli ale unei lumi multipolare, un nou echilibru al puterilor, extrem de important pentru stabilitatea lumii.”

El a spus că este necesar să folosească această ocazie pentru a se întâlni cu lideri mondiali și a precizat că i-a informat pe reprezentanții UE despre vizita sa.

Fico nu a oferit însă detalii suplimentare despre agenda întâlnirilor de la Beijing și nici despre discuția cu Zelenski.

Slovacia a criticat Ucraina după ce aceasta nu a reînnoit contractul pentru tranzitul gazelor rusești către Slovacia, după expirarea celui vechi la sfârșitul anului trecut, forțând Bratislava să apeleze la rute alternative pentru gazul rusesc și să caute alți furnizori.

De asemenea, Slovacia a insistat să mențină importurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba, care traversează Ucraina și care au fost suspendate temporar în ultimele două săptămâni, după atacurile ucrainene asupra conductei pe teritoriul Rusiei.

Președintele Chinei Xi Jinping va marca miercuri cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial cu o paradă militară fastuoasă.