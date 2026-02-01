Robert Ilyeș, supărat după înfrângerea la limită cu FCSB: „Rar îi mai prinzi îi așa hal”

Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat nemulțumit de arbitraj, după meciul pierdut în fața celor de la FCSB, scor 0-1, în etapa cu numărul 24 din SuperLiga.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Juri Cisotti (’38), după ce Florin Tănase nu reușise să-l învingă din penalty pe Eduard Pap (’30).

„Un teren impracticabil. S-a jucat la bătaie. FCSB a ieșit învingătoare și a luat toate cele trei puncte. Și ei au venit după meciul cu Fenerbahce. Rar mai prinzi FCSB în așa hal. Poate noi puteam să alergăm mai mult. Ce mă supără este că ei au avut un portar fără experiență și n-am încercat mai mult.

Eu nu sunt de acord cu unele decizii ale arbitrilor. Sunt prea multe simulări. E păcat. Sunt niște jucători cu calități. Nu e aceeași măsură la contactele fizice. Nu vreau să contest victoria FCSB-ului, dar sunt momente când arbitrul trebuie să judece la fel.

Ei veneau după un meci epuizant. Nici la București, la Arena Națională, nu sunt condiții. Nu putem oferi fotbalul pe care îl așteaptă spectatorii”, a spus Robert Ilyeș, potrivit digisport.ro.

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 34 de puncte și ocupă locul 11 în clasamentul SuperLigii, la patru puncte în spatele FC Botoșani, de pe 6 (ultima poziție care duce în play-off), echipă care va juca în această etapă cu Oțelul Galați. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne cu 19 puncte și se află pe locul 14.