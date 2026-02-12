BREAKING Robert Negoiță își poate relua mandatul de primar și scapă de cauțiunea de 800.000 de lei. Decizia instanței în dosarul în care e acuzat că a construit drumuri peste magistrale de gaz

Robert Negoiță se poate întoarce în fruntea Primăriei Sectorului 3 la o săptămână după ce procurorii DNA i-au interzis să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar, anunță Digi24, Antena 3 CNN și Agerpres. Decizia Tribunalului București de astăzi este definitivă.

Robert Negoiță a fost înlocuit la primăria Sectorului 3 până acum de viceprimarul PSD Adrian Cocoș, considerat un apropiat al acestuia.

Prin decizia de joi, Negoiță nu mai trebuie nici să plătească cauțiunea de 800.000 de lei.

„În Dosarul 4235/3/2026, s-a admis plângerea formulată de inculpatul N.R.S. împotriva ordonanței nr.237/2/P/2025 din data de 5 februarie 2026 a DNA și s-a revocat, în consecință, măsura controlului judiciar pe cauțiune. Soluția este definitivă”, a decis Tribunalul.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar săptămâna trecută

Primarul Sectorului 3 a fost plasat sub control judiciar pe 5 februarie, de către procurorii anticorupţie, fiind obligat și la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei. El a anunțat că nu va plăti cauțiunea.

Negoiță este suspendat din funcție și nu are voie să se apropie de sediul instituției. Atribuțiile sale au fost preluate pe perioada suspendării de viceprimarul PSD Adrian Cocoș.

Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță

Potrivit procurorilor DNA, Negoiță a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut.

Jurnaliștii de la Recorder au scris că Robert Negoiță a folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, „așternându-i” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Lucrările au fost făcute inclusiv peste țevi de gaze, iar astfel „ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din acele zone”.

Potrivit unor stenograme din dosar, Negoiță a fost avertizat de funcționari din primărie în privința pericolului reprezentat de construirea drumurilor peste țevile de gaze. „Nu există așa ceva”, a replicat edilul suspendat, când a fost întrebat de jurnaliști la ieșirea din sediul secției de poliție.