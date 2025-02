România a emis anul trecut cel mai mare volum de euro-obligațiuni din regiune. „Este o sumă enormă!”, admite șeful Trezoreriei

„Noi de 5 ani stăm la un nivel foarte sus al deficitului, ceea ce ne-a făcut să emitem foarte multe euro-obligațiuni. Cu toată diversificarea pe care o facem, – emitem samurai bonds, emitem green bonds, emitem retail, ne ducem pe toate piețele și în dolari și în euro. Ideea e că trebuie să-ți reduci deficitul ca să poți să capitalizezi avantajele României și ratingul României”, a spus luni Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei la Forumul Investitorilor, organizat de publicația Bursa.

Raportul Fitch, care a confirmat ratingul BBB- al României și perspectiva negativă, compară mediana deficitelor fiscale ale țărilor cu rating BBB și arată că România are un deficit bugetar dublu față de această mediană (care e la 3,2%).

„Ca să poți capitaliza aceste avantaje ale României trebuie să te ajustezi. Trebuie să ne ducem cu deficitele bugetare mai jos. Și, cu cât ne ducem mai rapid, cu atât o să și capitalizăm din perspectiva reducerii costurilor de finanțare”, a adăugat Nanu.

Una dintre puținele vulnerabilități pe indicatorii datoriei pe care le are România este ponderea echilibrată între datorie internă și externă, datoria în lei și în valută, a mai spus șeful Trezoreriei. „Am vrea să avem mai mult datorie în lei. Ideea e că trebuie să o facem într-un mod care nu să afecteze contraintuitiv curba randamentelor interne. Până la urmă, pentru noi, ca minister de finanțe din România, cea mai importantă referință e curba de randamente în lei, nu cele în euro, dolari sau yeni. Și atunci, dacă am încercat să emitem mai mult în lei doar pentru a ne duce cu datoria internă mai sus, am face mai mult rău”, a explicat oficialul citat.

Nanu a mai precizat că România a devenit anul trecut, cu cele 18 miliarde de euro emise în piața euro-obligațiunilor, cel mai mare emitent, nu doar din CEE ci dintr-o zonă mai extinsă decât cea central și est-europeană. „Cu cele 252 de miliarde emise anul trecut, asta înseamnă aproape 1.000.000.000 lei pe zi. Este o sumă enormă”, admite șeful Trezoreriei.