România a ieșit din vacanță. Omul care n-a avut pauză

Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză, scrie Cătălin Tolontan într-o opinie semnată în GOLAZO.ro.

Datele ONU raportau, în 2024, aproape 1 milion de oameni care trăiau, având vârsta de 100 de ani. Numai în Japonia existau la finalul anului trecut 100.000 de centenari, de zece ori mai mulți decât acum două decenii, conform The Guardian.

Se întâmplă însă ceva curios, spun specialiștii în demografie. Ștacheta de 100 de ani este depășită tot mai des. Dar numărul femeilor și bărbaților care trec de 120 de ani rămâne relativ constant.

În timp ce oamenii de știință se întreabă dacă nu cumva 120 este limita „programării biologice”, Mircea Lucescu se strică de râs în legătură cu obsesia longevității în lumea de astăzi.

Opinia integrală pe GOLAZO.ro