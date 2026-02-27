România a început repatrierea voluntară a personalului neesențial de la ambasada din Israel

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că a fost aprobată retragerea voluntară pentru personalul neesențial și a membrilor de familie de la reprezentanțele diplomatice din Israel și Cisiordania.

„Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, va informăm că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah”, a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat de presă.

Decizia autorităților de la București vine în contextul în care mai multe state au anunțat că retrag personalul de la ambasadele din Israel și Iran sau au emis avertizări de securitate pentru cetățenii lor care se află în aceste țări, în contextul unui posibil atac al Statelor Unite asupra Iranului.

„MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”, a mai precizat ministerul.

Guvernul britanic a decis să retragă personalul ambasadei sale din Teheran și să își relocheze personalul ambasadei din Israel, invocând „informații privind riscurile regionale”. Anunțul autorităților din Marea Britanie vine după ce dimineață ambasada Statelor Unite în Israel a recomandat angajaților să părăsească cât mai repede teritoriul israelian. În cursul serii de vineri, China și Franța au transmis de asemenea mesaje de avertizare pentru cetățenii lor aflați în Israel.