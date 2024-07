România a urcat în clasamentul FIFA după încheierea Euro 2024 – Modificări importante în TOP 10

Prezentă la Euro 2024, competiție unde a fost eliminată în optimi, naționala de fotbal a României a înregistrat un salt de două locuri în clasamentul FIFA, până pe 45 . Argentina se menține lider, iar în TOP 10 mondial au avut loc mai multe modificări.

Față de ultimul clasament dat publicității, România a înregistrat un salt de două locuri, tricolorii găsindu-se acum pe locul 45, cu 1474.7 puncte acumulate.

Câștigătoare a trofeului de la Copa America și campioană mondială en-titre, Argentina se menține pe primul loc.

Franța se află tot pe locul doi, în timp ce pe ultima treaptă a podiumului a urcat Spania, proaspăt câștigătoare a Euro 2024.

Anglia, finalistă la Euro 2024, a făcut rocadă cu Brazilia, „Selecao” găsindu-se acum pe locul 5 în lume.

1 Argentina 1901,48 puncte

2 Franța 1854,91

3 Spania 1835,67 (+5 locuri)

4 Anglia 1812,26 (+1)

5 Brazilia 1785,61 (-1)

6 Belgia 1772,44 (-3)

7 Olanda 1785,51

8 Portugalia 1741,43 (-2)

9 Columbia 1727,32 (+3)

10 Italia 1714,29.

🇻🇪 Venezuela climb 17 places

🇳🇿 New Zealand re-enter the top 100 after seven years

🇨🇴 Colombia rejoin the top 10



Learn more about the biggest movers in the latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking 🙌