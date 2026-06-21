„România are nevoie de un PNL puternic”. Primul mesaj al liderului PPE după congresul de duminică

Liderul grupului PPE din Parlamentul European a transmis duminică seară un mesaj în care îl felicită pe Ilie Bolojan pentru că a fost reales la conducerea PNL.

Cetățenii, spune Manfred Weber, își doresc claritate și leadership.

„Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil și să apere valorile europene. Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”, a scris Weber, în mesajul în care îl felicită pe Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte al PNL, duminică, în cadrul unui congres extraordinar care a fost convocat după decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe liberalul Adrian Veștea, fără acordul partidului, să formeze noul Guvern.

În cadrul aceluiași congres a fost votat un ultimatum pentru cinci liberali, printre care și premierul desemnat. Astfel, conform hotărârii adoptate duminică, Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au primit timp până luni, la ora 12, pentru a demisiona. În caz contrar, Biroul Politic Național al partidului este mandatat să demareze procedura de excludere.