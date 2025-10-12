România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Aglomerație, siguranță redusă și cele mai proaste drumuri

România ocupă primul loc într-un clasament al celor mai stresante țări pentru șoferii începători și este țara cu al doilea cel mai ridicat nivel al congestiei rutiere, fiind depășită doar de Mexic la capitolul aglomerație.

Potrivit unui clasament anual realizat de platforma americană de educație rutieră Zutobi, actualizat în octombrie, șoferii începători se confruntă cu cele mai dificile condiții de trafic în România, Polonia și Ungaria.

Citește continuarea pe Profit.ro.