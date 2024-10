ROMÂNIA NEEDUCATĂ. Un elev din Iași a luat nota 1, dar a câștigat în instanță anularea notei. Judecătorii au susținut că profesorii nu pot penaliza lipsa cunoștințelor predate în alt an. Cum motivează ei

O motivare judecătorească recent publicată, pe 18 octombrie, ne deschide o perspectivă asupra nivelului învățământului nostru și a felului în care acesta este modelat de forțele sociale sau de instituțiile statului. O instanță a decis că un elev de clasa a VI-a a Colegiului Național Iași nu poate primi nota 1 la o evaluare inițială, pentru că materia respectivă (elemente de teorie a muzicii) nu s-a predat în anul școlar curent, ci în alt an. Asta chiar dacă, în cazul elevului de față, a fost vorba de cunoștințele predate în anul precedent.

Conform testelor PISA din 2023, suntem pe al doilea cel mai modest loc în ierarhia educației europene. Jumătate dintre elevii noștri sunt analfabeți funcțional.

Testele PISA evaluează abilitățile și cunoștințele elevilor de 15 ani la matematică, citire și științe.

Dar abilitățile și mentalitățile care pot aduce succes profesional tinerilor astăzi sunt chiar mai complexe. Un studiu recent, citat de University World News, a arătat, de pildă, ce se întâmplă în India, una dintre țările cu cel mai mare avans economic al ultimilor ani. Studenții indieni din licee și universități manifestă aspirații antreprenoriale puternice, aproape o treime dintre studenți identificându-se deja ca antreprenori în devenire și unii dintre ei lucrând activ pentru a-și lansa propriile afaceri până la absolvire – o proporție care depășește media globală de aproximativ un sfert dintre studenții cu astfel de aspirații.

Acesta este nivelul internațional al educației și acesta este contextul în care, în România, a apărut recent o motivare judecătorească legată de învățământ, după un caz care a stârnit atenția publică.

Pot profesorii din România să noteze cu 1 un elev care nu știe nimic la o lucrare?

Pot, spune un judecător de la Tribunalul Vaslui, după ce familia elevului de clasa a șasea din Iași (familie formată din doi magistrați) a reclamat că nota 1 se acordă doar pentru fraudă.

Pot profesorii să noteze cu 1 un elev la o testare inițială, când sunt evaluate cunoștințele din anul școlar precedent?

Nu pot, răspunde același judecător.

Situația a fost tranșată recent după ce o familie de magistrați din Iași a dat în judecată școala fiului lor, pentru că acesta, elev la Colegiul Național, a fost notat cu 1 la Muzică.

„Do bemol”

„Transcrieți pe portativ următoarele note muzicale: do bemol, si bemol, mi bemol, sol bemol, re bemol; identificați enarmonicul sunetelor do bemol, si bemol, mi bemol, sol bemol, re bemol şi transcrieți pe portativ”. Acestea au fost subiectele primite de o clasă a VI-a a Colegiului Național Iași pe 16 octombrie 2023, conform site-ului local ReporterIs.

Printre elevii din clasa respectivă se afla și fiul soților magistratilor Claudia Monica Palaghia, procuror militar la Parchetul Militar Iași, și Marius Cătălin Palaghia, judecător la Tribunalul Iași.

Când au aflat că fiul lor a fost notat cu 1 la testarea de la muzică, părinții au inițiat demersuri pentru a obține anularea notării. Ei au considerat că nota 1 se acordă doar în caz de fraudă, iar elevul nu copiase și nu fraudase.

Contestație la colegiu și la ISJ

Cei doi magistrați s-au adresat conducerii Colegiului Național și au solicitat reevaluarea lucrării. O comisie dispusă la nivelul unității de învățământ a reanalizat lucrarea și a decis că nota 1 a fost acordată în mod corect.

Părinții au contestat nota și la Inspectoratul Școlar Iași. O comisie formată din profesori de specialitate a analizat lucrarea elevului, iar concluzia a fost aceeași: nota 1 este justificată.

Nemulțumiți de cum s-au soluționat plângerile administrative, părinții s-au adresat instanței de judecată. Dosarul a ajuns la Tribunalul Vaslui, având în vedere că tatăl profesa în Iași chiar la instanța unde se judecă astfel de litigii.

Instanța a notat că elevul a așezat eronat notele muzicale. „Toate notele au fost scrise pe portativ în mod greşit, respectiv cu un spaţiu (o linie) mai sus”, se arată în hotărârea instanței.

Cu nota 1 în instanță

La proces, părinții au reclamat că răspunsurile oferite atât de Colegiul Național Iași, cât și de Inspectoratul Școlar, în urma reevaluării lucrării nu fost fost motivate. Ei au insistat că nota 1 se acordă doar pentru fraudă.

„Nu poate fi îmbrățișată opinia exprimată de pârâtă (Colegiul Național Iași n.r.) în sensul în care notarea făcându-se de la nota 1 până la nota 10, nota 1 poate fi acordată și pentru necunoașterea subiectului, deoarece nu s-ar mai putea face distincţie între situațiile în care nota 1 este acordată pentru fraudă față de alte situații. Acesta este și principalul motiv pentru care reprezentanții legali ai minorului au înțeles să acționeze în fața instanței, deoarece că acea notă de 1 citită de un observator exterior poate lăsa senzația că a existat tentativa de fraudare, ceea ce în mod evident nu a fost cazul în cauză”, a invocat avocatul familiei în instanță.

O altă critică ridicată de părinți a vizat subiectul al doilea al testării, că acesta nu s-ar fi aflat în programa școlară.

Tribunalul a folosit opinia unui specialist: Iulian Marius Teodorescu din Cluj

Pentru a face lumină în acest caz, Tribunalul Vaslui a apelat la un specialist care a lucrat la elaborarea programei școlare la disciplina Educație Muzicală.

Este vorba de profesorul Iulian Marius Teodorescu, de la Liceul ”Nicolae Bălcescu” Cluj Napoca, specialist în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare la disciplina Educație Muzicală.

Tribunalul Vaslui a solicitat acestuia ”să precizeze dacă subiectele şi baremul de corectare de la testarea scrisă din data de 16.10.2023, au fost elaborate în concordanță cu cerințele didactico -metodologice stabilite prin programa școlară aprobată pentru disciplina educație muzicală, clasa a VI-a”.

Instanța nu a clarificat dacă elevul nu trebuia să aibă cunoștințe din anul precedent

În răspunsul oferit instanței, profesorul Teodorescu a transmis că subiectul al doilea al evaluării nu făcea parte din programa pentru clasa a VI-a.

Avocatul Colegiului Național Iași a cerut Tribunalului Vaslui să se revină cu o nouă solicitare la specialist, apreciind că opinia acestuia nu a fost completă. Mai exact, să precizeze dacă subiectul al doilea nu se regăsea în programa de clasa a V-a, materie pe care elevul ar fi trebuit să o cunoască.

„Colegiul Național dorește clarificarea acestui aspect, având în vedere posibilele consecințe pentru profesor, în funcție de admiterea sau respingerea acțiunii. Sunt două opinii opuse având în vedere răspunsul celor doi inspectori care au confirmat că aspectele discutate se încadrează în programă, specialistul desemnat de instanță a afirmat că acestea nu se încadrează”, a semnalat avocatul instanței.

Avocatul familiei Palaghia s-a opus solicitării, judecătorul Tribunalului Vaslui a considerat că nu se impune clarificarea acestui aspect.

Au anulat nota 1

Făcând trimitere la răspunsul specialistului Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, care sublinia că ”mijlocul informaţional sunetele enarmonice nu se regăseşte în programa clasei a VI-a”, instanța a decis anularea notei 1.

În motivarea deciziei, judecătorul din Vaslui menționează că evaluările elevilor trebuie concepute strict în limitele programei educaţionale.

”Deși viciul constatat vizează doar unul dintre cele două subiecte ale lucrării scrise, sancţiunea nulităţii se extinde asupra întregii evaluări, dat fiind faptul că instanţa de contencios administrativ nu se poate substitui cadrelor didactice în vederea acordării unui alt punctaj”, a motivat judecătorul.

Față de critica celor doi părinți magistrați potrivit căreia nota 1 se acordă doar pentru fraudă, instanța a considerat-o ca fiind nefondate, subliniind că legislația specifică permite profesorilor notarea de la 1 la 10.

Decizia pronunțată de Tribunalul Vaslui nu este definitivă, Colegiul Național Iași având la dispoziție 15 zile, de la data comunicării hotărârii, pentru a o contesta.

De anularea notei nu vor beneficia și ceilalți elevi ai clasei, ci doar elevul care a dat în judecată colegiul.