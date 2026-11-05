România, pe lista de ținte în caz de război cu SUA, alături de alte state europene: Scenariul lansat de un ziar radical de la Teheran

Oficialii iranieni avertizează că răspunsul primit de la SUA în cadrul discuțiilor de pace nu este convingător și amenință cu represalii militare.

„Nu intenţionez să omor o mulţime de oameni. Dacă va fi nevoie, o vom face”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu la Fox News, în timp ce americanii votau la alegerile în care războiul nepopular cu Iranul a reprezentat un factor-cheie, potrivit Reuters.

Trump a refuzat să excludă reluarea operațiunilor militare după scrutin. Cu o noapte înainte, Statele Unite efectuaseră lovituri „defensive” asupra insulei Qeshm din Iran, vizând rachetele sol-aer utilizate împotriva obiectivelor americane.

Deși un oficial american a spus că atacul a fost limitat și nu a semnalat o revenire la operațiuni de luptă de amploare, au apărut primele avertismente de la Teheran.

În urma declarațiilor lui Trump dar și după ce Washingtonul a respins cele șapte condiții puse de Iran în cadrul negocierilor pentru pace din Qatar, Teheranul a lansat mai multe avertismente dure.

Mai exact, liderii iranieni au transmis clar că nu se vor supune presiunilor militare și că refuză să redeschidă Strâmtoarea Ormuz până când SUA nu le îndeplinesc cererile, amenințând în schimb cu un răspuns imprevizibil, care va depăși granițele Orientului Mijlociu.

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că mingea se află acum în terenul Washingtonului. „Inamicul încearcă să forţeze naţiunea iraniană să se supună prin ameninţări şi acţiuni militare, dar se înşală amarnic; Iranul nu se va supune”, a spus Ghalibaf.

El a avertizat că răspunsul Teheranului la orice eroare de calcul din partea SUA va fi imprevizibil şi neîngrădit de considerente geografice.

România pe harta țintelor Iranului

Șeful Statului Major General al forțelor armate iraniene, generalul Ali Abdollahi, a declarat că armata iraniană actualizează listele de ținte care includ obiective americane și israeliene și că va răspunde imediat la orice amenințare.

Ziarul Kayhan a afirmat marți că instalațiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania și Cipru ar putea fi ținte în cazul izbucnirii unui nou război, scrie Reuters.

Kayhan este un cotidian în limba persană publicat la Teheran, recunoscut pe plan internațional drept cel mai conservator și radical („linie dură”) ziar din Iran.

Iranul a avertizat în repetate rânduri statele care găzduiesc baze americane că orice sprijin logistic sau militar acordat Washingtonului va fi considerat un act de ostilitate. Teheranul a susținut că prezența forțelor străine în regiune și extinderea infrastructurii militare a SUA în Europa de Est, reprezintă o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

În luna martie, Teheranul a avertizat că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului. MAE a reacționat atunci afirmând că „România nu este parte a conflictului”.

În aceeași perioadă, Iranul a avertizat Regatul Unit că sprijinul oferit SUA va atrage represalii, subliniind că își rezervă „dreptul inerent de a apăra suveranitatea țării”. Un avertisment similar a vizat recent mai multe state europene.