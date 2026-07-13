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Actualitate

România reia planul autostrăzilor în parteneriat public-privat. Alegerea surpriză pentru un proiect pilot: „E clar că există disponibilitatea de plată”

Victor Cozmei
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Autostrada Ploiești-Brașov, de pe Valea Prahovei, a fost văzută timp de aproape un sfert de secol ca fiind candidatul ideal de mare proiect de infrastructură care să fie realizat printr-un Parteneriat Public – Privat, însă patru tentative diferite au eșuat una după alta. Acum, în căutare de finanțare pentru numeroasele sale proiecte rutiere ce duc lipsă de finanțare, statul român conturează un nou plan. 

  • HotNews a analizat noua listă de proiecte rutiere ce pot fi realizate prin  Parteneriate Publice-Private (PPP), un document realizat de Ministerul Transporturilor. 
  • Sunt în total 14 astfel de proiecte cu o valoare estimată la peste 13,3 miliarde de euro. 
  • Care sunt criteriile de prioritizare și care e candidatul perfect pentru un proiect-pilot. „Este o rută unde sunt acum undeva de 30.000 de vehicule pe zi, în medie”, spune directorul companiei care gestionează marile investiții rutiere într-un dialog cu HotNews. 

„Astăzi nu mai putem vorbi doar despre dacă vom construi, ci și despre cum vom întreține și inova pe termen lung. Dezvoltarea economică nu poate depinde exclusiv de această componentă (n.r. a fondurilor europene). Investițiile private sunt, de asemenea, esențiale pentru creștere”, a declarat Ionuț-Cristian Săvoiu, secretar de stat la acel moment în Ministerul Transporturilor, la o conferință The Economist susținută la București, la care HotNews a fost partener