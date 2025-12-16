România riscă să piardă fonduri UE de 819 milioane EUR, prin dezangajare de la Programul de Tranziție Justă, în anul 2026. Soluția MIPE: Unirea a două programe și investiții în conducte de apă și renovarea locuințelor populației

România riscă să piardă fonduri europene de 819 milioane de euro prin dezangajare automată, la nivelul anului 2026, ca urmare a ratării cheltuirii banilor de la UE, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ), avertizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care analizează soluția de a uni PTJ cu un alt program, odată cu introducerea unor investiții în conducte de apă și renovarea locuințelor pentru populația nevoiașă.

Programul de Tranziție Justă (PTJ) este instrumentul prin care România accesează banii alocați de Uniunea Europeană ca parte a celebrului Green Deal – Pactul Verde European prin care UE speră (însă) să reducă poluarea. Astfel, prin PTJ-ul nostru, se finanțează investiții care reduc impactul negativ economic și social în cele 6 județe românești în care se închid activități industriale poluatoare: Gorj, Dolj, Prahova, Galați, Mureș, Hunedoara (inclusiv Valea Jiului).

Citiți mai departe pe StartupCafe.ro.

Fonduri europene, imagine ilustrativă. FOTO: © Mfron | Dreamstime.com