România va deveni statul UE cu cel mai ridicat nivel al TVA pentru cărți. Țara aflată până acum pe primul loc vrea să elimina taxa cu totul

Pentru a încuraja lectura, guvernul danez vrea să elimine taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP, preluată de Agerpres. Dacă guvernul de la Copenhaga va merge până la capăt cu acest proiect, România va deveni țara UE cu cel mai mare nivel al taxei pentru cărțile în format fizic, cu 11%.

„Guvernul va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi. Trebuie să facem totul pentru a rezolva această criză a lecturii care, din păcate, s-a agravat în ultimi ani”, a explicat Jakob Engel-Schmidt, precizând că această eliminare va costa bugetul statului aproximativ 330 milioane de coroane (44,2 milioane de euro) pe an.

Potrivit ultimului studiu Pisa, aproximativ 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu stăpânesc competenţele minimale pentru a înţelege şi extrage informaţii dintr-un text simplu, un procent care a crescut cu patru puncte în ultimii zece ani.

La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărţi, în timp ce multe ţări au o cotă redusă în cazul ţărilor. Marea Britanie are TVA zero la cărţi.

Editorii danezi de carte s-au declarat în favoarea eliminării. Combinată cu „o majorare a achiziţiilor publice de cărţi pentru bibliotecile publice şi şcolare, măsura ar putea consolida şi mai mult cultura lecturii şi ar garanta accesul la cărţile fizice pentru toţi danezi, atât pentru copiii cât şi pentru adulţi”, au scris editorii într-un raport transmis ministrului Culturii la finele lunii mai.

După ce România a majorat, în luna august, nivelul TVA pentu cărți de la 5% la 11%, țara noastră va deveni astfel statul UE cu cel mai ridicat nivel al acestei taxe.

În comparaţie, cotele de TVA pentru cărţi în alte ţări ale UE sunt de 4% în Spania, 5,5% în Franţa sau 7% în Germania, în timp ce ţări precum Republica Cehă şi Irlanda aplică TVA zero pentru cărţi. La cealaltă extremă, cel mai mare TVA pentru cărţi se aplica de către Danemarca, respectiv 25%, pe locul doi fiind din această lună chiar România.

Datele Eurostat pentru anul 2022 arată că numai 30% dintre români au citit cel puţin o carte în anul anterior, faţă de media de 52% din Uniunea Europeană.