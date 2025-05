România vrea să producă împreună cu SUA muniție pentru tancuri Abrams și pentru sisteme de artilerie NATO. De unde vine finanțarea pentru proiect

România vrea să producă muniție pentru tancuri și proiectile de artilerie la standard NATO în parteneriat cu Statele Unite ale Americii. Ministerul Economiei a semnat miercuri scrisoarea oficială prin care cere acordul SUA pentru un astfel de proiect.

„Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a semnat miercuri, 28 mai, Scrisorile de Solicitare (Letter Of Request) pentru Scrisori de Ofertă și Acceptare (Letter of Offer and Acceptance), prin care România și Statele Unite vor consolida capacitățile de producție în domeniul apărării”, anunță Ministerul Economiei.

Scrisorile de Solicitare vizează coproducția muniției pentru tancurile Abrams și a muniției de artilerie la standard NATO.

„Prin aceste proiecte de coproducție de muniții la standarde NATO, creștem forța industriei de apărare românești. România și Statele Unite împărtășesc valori și principii comune. Odată cu implementarea Centrului European de Excelență pentru Muniție NATO, vom consolida poziția României ca pilon de securitate și furnizor de capabilități strategice în regiune. Pe baza acestui parteneriat economic și militar cu Statele Unite, vom putea dezvolta atât producția, cât și capacitățile de testare, omologare și calificare”, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ambasada SUA la București a salutat la rândul său momentul semnării oficiale a scrisorii de solicitare din partea României.

„Implementarea cu succes a acestui tip de proiecte de coproducție dezvoltă capacități în întreaga regiune și consolidează parteneriatul nostru strategic bilateral. Această coproducție va securiza lanțul de aprovizionare pentru NATO, Statele Unite și România, făcând America și aliații noștri mai siguri”, a declarat Michael Dickerson Chargé d’Affaires al SUA.

Scrisorile de Solicitare includ potențiala coproducție atât a proiectilelor de artilerie standard NATO de 155 milimetri, cât și a muniției pentru tancuri NATO de 120 milimetri.

De unde vin banii pentru proiectul de producție în țară a muniției pentru tancuri și artilerie NATO

Proiectele fac parte dintr-un împrumut pentru finanțare militară externă în valoare de 920 de milioane de dolari, acordat României în septembrie 2024 de Departamentul de Stat al SUA, notează Ministerul Economiei.

De prevederile acordului dintre România și SUA vor beneficia Ministerul Apărării Naționale, în limita sumei de 700 milioane dolari SUA, și Ministerul Economiei pentru ROMARM, în limita sumei de 220 milioane dolari SUA.

În ceea ce privește partea MApN, banii vor fi folosiți, în principal, pentru programul de achiziție a tancurilor Abrams.

Conform surselor oficiale, primele tancuri Abrams vor ajunge în România în anul 2027, iar țara noastră va plăti achiziția aprobată de Parlament cu 1,07 miliarde de dolari, sumă ce va fi achitată în rate.

Despre ideea de a produce muniție în țară împreună cu firme americane s-a discutat la nivelul MInisterului Economiei încă din 2024.

În mai anul trecut ministerul semna un memorandum cu GDOTS, General Dynamics, partea companiei care produce muniție.

„Vrem să transformăm fabrici din cadrul ROMARM într-un centru de excelență pentru muniția mare, calibru 120, 155, să producem în România și să exportăm din România în țările din estul Europei și centrale pentru tancurile americane care deja sunt prezente în cât mai multe țări, România urmând să fie acest pol, acest centru de excelență, în care vom produce această muniție”, spunea ministrul Economiei de atunci, Radu Oprea.

„Vom începe treptat, vom începe să facem anumite operații în România, finale, vor însemna și echipamente și utilaje noi în hale deja existente”, a mai adăugat el.