Romanian Creative Week, declarat de Ministerul Culturii eveniment cultural strategic al României, debutează la Iași. Irina Schrotter: „Este mai mult decât un festival, este o mișcare”

Iașul devine, din nou, capitala creativității europene. Între 14 și 25 mai 2025, orașul găzduiește Romanian Creative Week (RCW) , cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Ediția din acest an are o nouă recunoaștere oficială specială: RCW a fost declarat eveniment cultural strategic de către Ministerul Culturii, fiind singurul din regiunea Moldovei și al șaptelea din România. Astfel, Romanian Creative Week, prin Ordinul nr. 2688/13.03.2025 al Ministerului Culturii, se alătură celorlalte șase proiecte culturale de interes și importanță națională sau internațională din țară: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), Festivalul Național de teatru (FNT), Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), Festivalul Astra Film, Art Safari și Salonul Internațional de Carte Bookfest.

Desfășurat pe parcursul a 12 zile, ediția aniversară a RCW reunește un program impresionant, cu aproximativ 500 de evenimente și peste 1.000 de participanți: artiști, scriitori, designeri, arhitecți, antreprenori culturali și inovatori din România și din străinătate. Agenda multidisciplinară aduce în prim-plan idei emergente, colaborări transfrontaliere și perspective asupra viitorului industriilor creative. În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 12 mai 2025, la Primăria Municipiului Iași, organizatorii au prezentat o parte dintre momentele-cheie și surprizele pregătite pentru această ediție aniversară. Stabilit la Paris de mai mulți ani, Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp (2011), este curatorul unei expoziții inedite, „ Mâna mea este lingura ta. Te hrănește ”, organizată în perioada 14 mai – 31 iulie la Baia Turcească. O expoziție cu angrenaj vizual, emoțional, intelectual, cu un design semnat de Eliza Yokina, proiectul reunește aproape 30 de artiști și 12 instituții care își vor prezenta lucrările, și aproape 10 artiști care vor realiza performance-uri.

O premieră pentru această ediție este reprezentată de Secțiunea Educație, în cadrul căreia nume sonore din cultura românească vor susține, în perioada 14-17 mai, Conferințele Creativității . Invitații din acest an sunt: Mircea Cărtărescu, Horia-Roman Patapievici, Ioan Stanomir, Radu Vancu, Ioana Nicolaie, Vasile Bănescu, Alexandru Călinescu, Nicu Gravriluță, Cătălin Hopulele. Printre invitații renumiți care se vor afla la Iași se numără și scenograful Adrian Damian, recunoscut pentru creațiile inovatoare și spectaculoase, care semnează designul secțiunii de Teatru din cadrul ACT — arthouse cinema & theatre , și Jesús Carmona, „A fenómeno” al flamenco-ului mondial, unul dintre cei mai renumiți dansatori de flamenco din lume, care aduce spectacolul „ Dansul Bestiilo r” în cadrul HazarDance , alături de muzicianul multidisciplinar Manu Masaedo.

„Faptul că Romanian Creative Week a fost desemnat cel mai important eveniment creativ din Uniunea Europeană și, recent, recunoscut de Ministerul Culturii drept eveniment cultural strategic al României ne onorează profund și, în același timp, ne responsabilizează. RCW este un proiect născut dintr-o convingere personală: că România are creativitatea, energia și inteligența necesare nu doar pentru a produce cultură relevantă, ci pentru a deveni un lider regional în industriile creative. Nu vorbim despre vise, ci despre realitate — o realitate construită cu multă muncă, determinare și curaj. Ne dorim să dezvoltăm acest ecosistem, să oferim generațiilor tinere o scenă la adevărata lor valoare și să demonstrăm că arta, educația, inovația și antreprenoriatul pot merge mână în mână. Le sunt recunoscătoare tuturor celor care cred în acest proiect și îi invit pe toți cei care vor să fie parte din viitorul creativ al României să ni se alăture. RCW este mai mult decât un festival. Este o mișcare”, a declarat Irina Schrotter, președintele FEPIC, organizatorul RCW.

„Romanian Creative Week este un dar făcut Iașului de către industria creativă, și totodată un dar făcut de către orașul nostru ieșenilor iubitori de imaginație. În ultimii ani, festivalul industriilor creative, prin seria impresionantă de evenimente dedicate literaturii, muzicii, filmului, modei, artelor vizuale şi arhitecturii propusă publicului, s-a dovedit o veritabilă sărbătoare a inovării, a curajului și a dorinței de a transforma pasiunea în valoare pentru întreaga comunitate. Pentru un oraș care a dat țării și lumii atâtea personalități din toate domeniile culturii de înaltă ținută, recunoașterea Iașului drept un important oraș creativ pe plan internațional ne măgulește, dar ne obligă să privim cât mai departe. Așa cum am promis, vom face din Iași cel mai important punct de întâlnire a industriile creative din țară, într-un mare joc al imaginației, educației și creației. Vom întări statutul Iașului de capitală a creativității! Am convingerea că RCW ne va propune, din nou, una dintre cele mai inspirate călătorii în lumea economiei creative. Este lumea viitorului apropiat! Îi felicit pe organizatori, le doresc succes și îi îndemn pe ieșeni să-și dea frâu liber imaginației participând în număr cât mai mare la această nouă ediție a festivalului Romanian Creative Week”, a declarat Mihai Chirica, primarul Iașului.

Romanian Fashion Week aduce mai multe premiere naționale

Împărțit pe opt piloni – Arts , Content Creation , Creative Entrepreneurship , Design , Education , Innovation & Digital , New Media și Sustainability & Creative communities , RCW 2025 propune publicului aproximativ 500 de evenimente, între cele mai sonore fiind:

Romanian Fashion Week (RFW), evenimentul internațional cu cea mai lungă tradiție din România dedicat modei, este programat în perioada 23 – 25 mai, în Grădinile Palas, dar și în alte locații surpriză din Iași. Organizatorii promit pentru acest an o serie de surprize, premiere naționale, care vor fi anunțate în zilele următoare. Zeci de designeri își vor prezenta ultimele colecții în capitala Moldovei, printre care Axente, Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Cristina Lazăr, Lenca, Lunar Laboratories, Raluc, Scapadona, Irina Schrotter și Andrea Tincu. RFW și-a propus pentru ediția aniversară 2025 să dezvolte ceea ce s-a construit în peste 25 de ani, respectiv platforma de lansare și susținere a noilor generații. Pentru tinerii designeri, organizatorii au pregătit RFW New Wave , iar pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cele șase instituții invitate au creat RFW Academia . Curatorii RFW sunt Ovidiu Buta, pentru secțiunea Romanian Designers , și Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu pentru RFW New Wave și RFW Academia. Machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

HazarDance Festival reunește talente din lumea dansului atât naționale, cât și internaționale, și aduce în lumina reflectoarelor mai multe limbaje artistice, precum flamenco, dans contemporan, teatru-dans, concurs de street dance, balet, acrobație și teatru fizic, în spectacole excepționale în care vor performa atât artiști români, cât și din Spania și Polonia. Ediția anului 2025 are loc la Iași, în perioada 17 mai – 22 mai, iar pe lângă spectacole, festivalul oferă workshop-uri și sesiuni de Q&A cu performeri și coregrafi de top, promovând, astfel, colaborarea și dezvoltarea creativă în cadrul comunității dansului.

New Media , curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video mapping și susținută de Audi, Vodafone și Raifeissen Bank, reprezintă o platformă dedicată artiștilor consacrați, dar și un spațiu de formare și afirmare pentru noile generații. Pornind de la ideea memoriei afective și a modului în care aceasta ne definește, artiști precum Andrei Cozlac, Raluca Andreea Orlansch, Georgea Dura, Robert Rusu, Larisa Natalia Danilov, Grafo, Cătălin Marinescu – alături de mulți alții – propun o călătorie profundă spre emoțiile autentice ale publicului.

ACT – arthouse cinema&theatre , festivalul de teatru și film, aduce în capitala Moldovei o serie de filme-cult, precum și piese de teatru cu scenografii semnate de renumitul scenograf Adrian Damian, creator de spații scenice și instalații multimedia. Pe 14 mai va fi lansată și Pelicula Art cinema , un spațiu intim și exclusivist cu doar 14 locuri, gândit ca un cinema VIP pentru publicul care caută o experiență de vizionare concentrată, profundă și aproape confesivă, găzduită la Baia Turcească.

Secțiunea Arts , susținută de Unicredit Bank, găzduiește sute de artiști români și internaționali care expun în locații istorice și spații moderne din Iași, precum Baia Turcească, Palatul Culturii, Muzeul Metropolitan (o premieră anul acesta pentru RCW), Grădinile Palas, precum și alte spații alternative. Printre expozițiile organizate în cadrul acestei secțiuni se numără expoziția centrală, „Iconia ”, curatoriată de Marian Pălie și găzduită în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, „ Aici. Acum! ”, curatoriată de Dragoș Pătrașcu și Maria Bilașevschi, care aduce 30 de artiști renumiți, „ Cosmic Attractors ” de Miron Schmückle, care revine într-un muzeu românesc după 18 ani, și expoziția „ für papier und orchester ”, curatoriată de Nicoleta Radu și Emilian Pospaii.

Festivalul de muzică NeMO – New Music Oasis , susținut de pepsi, Glo, Banca Transilvania, Printco, PromoTop, Hotel Traian, oferă, și în acest an, scene neconvenționale, concerte experimentale și contexte reale de dialog pentru artiști, producători și public. De la live sessions intime la show-uri spontane, festivalul de muzică din cadrul RCW conectează publicul cu noile voci ale muzicii și oferă o experiență autentică, plină de ritm și inspirație.

Secțiunea Sustainability & Creative communities propune, de asemenea, o serie de surprize în această ediție a RCW, cu expoziții captivante, precum „ 120 de trepte către alb ”, curatoriată de Ionela-Sandrina Mihuleac, și evenimente dedicate comunităților, care promovează colaborarea și inovația. De asemenea, în cadrul RCW 2025, va fi lansat Neuroatipic Pop-up Space , cel mai nou proiect de design pentru neurodiversitate dedicat incluziunii copiilor cu tulburări de spectru autist în spațiul public, organizat de Fundația Neuroatipic.

În cadrul Creative Entrepreneurship , pilon susținut de UniCredit Bank, pe 14 mai, scena de business din Iași devine centrul inspirației și al strategiilor de succes , cu lideri de top și antreprenori cu experiență vastă, gata să împărtășească lecții valoroase. În plus, pe 15 mai, este organizat masterclass-ul onemarkets Fund Masterclass by UniCredit Bank . Secțiunea Innovation & Digital a pregătit, prin evenimentul UniCredit FinTech Hack , o competiție cu premii importante pentru studenți. În timpul hackatonului, echipe mixte de Coding, Design și Marketing sunt invitate să lucreze împreună, iar apoi să își prezinte soluțiile în fața unui juriu format din specialiști, experți fintech și reprezentanți ai mediului academic.

Aplicația RCW, dezvoltată în parteneriat cu Centric IT Solutions România, este disponibilă pe prima poziție în căutările din Google Play și Apple Store și conține programul integral al evenimentului. Detalii despre Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro , precum și pe paginile evenimentului de pe Instagram , Facebook , YouTube și TikTok .

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

