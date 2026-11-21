Parlamentul European va respinge „tăierile nejustificate” din bugetul UE, a transmis sâmbătă unul dintre raportorii Parlamentului European, după noua propunere prezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Reacția a venit după ce Costa a propus sâmbătă tăieri de peste 200 de miliarde de euro și o nouă taxă asupra sectorului digital, în speranța de a încheia până la sfârșitul anului negocierile privind viitorul buget al UE.

Siegfried Mureșan, care este, alături de eurodeputata Carla Tavares, co-raportor pentru bugetul 2028-2034, a susținut că Pachetul de negociere propus de președintele Consiliului European „este contrar intereselor întregii Uniuni Europene”.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European, anunț că Parlamentul, care are ultimul cuvânt în aprobarea bugetului, nu va accepta aceste tăieri în viitorul cadru financiar multianual”, a scris Mureșan pe contul său de Facebook.

Există totuși o „victorie importantă de etapă”

El a afirmat că există și un aspect pozitiv în ultima variantă propusă, aceea că „în urma luptei pe care noi, Parlamentul European, am dus-o alături de Prietenii Coeziunii, politica agricolă comună și politica de coeziune nu au fost afectate.”

„În raportul meu, adoptat de majoritatea membrilor Parlamentului, am prevăzut că noile priorități nu trebuie finanțate pe seama priorităților tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Faptul că agricultura și coeziunea au fost scutite de tăieri este o victorie importantă de etapă”, a continuat el.

Pe de altă parte, Mureșan afirmă că reducerea de peste 200 de miliarde de euro față de propunerea inițuială de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, „înseamnă o finanțare insuficientă pentru noile priorități, precum apărarea, consolidarea economiei și cercetarea.”

„Aceste tăieri transmit un mesaj greșit oamenilor, după ce am căzut cu toții de acord, la nivel european, că aceste domenii trebuie finanțate cu prioritate în următorii ani, pentru a întări Europa în fața provocărilor globale din economie și securitate. De aceea, noi, Parlamentul European, cerem Consiliului European să construiască un buget care unește Europa, nu unul care o slăbește și o divizează”, a insistat europarlamentarul român.

În condițiile în care propunerea de buget va fi printre subliectele de discuții la summitul UE de joi și vineri, Mureșan a spus și că este important ca „Guvernul României să lucreze cât mai strâns în Consiliu cu celelalte state membre care se opun tăierilor, pentru a ne asigura că viitorul buget va finanța adecvat toate prioritățile europene, iar România va primi resursele de care are nevoie.”

Cine vrea tăieri

Propunerea cu care a venit sâmbătă Costa constituie o nouă încercare de a găsi un compromis privind viitorul buget al UE în rândul celor 27 de state membre, care până în prezent au fost foarte divizate, notează AFP.

Luna trecută, Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a propus reducerea sumei totale cu 140 de miliarde de euro, fără a satisface însă țările din nordul Europei, care s-au autobotezat drept „frugale”.

Aceste state, în frunte cu Germania și Țările de Jos, continuă să solicite economii de sute de miliarde de euro, pentru a împiedica o creștere „masivă” a contribuției lor financiare la UE.

„Bugetul trebuie să fie sustenabil pentru cei care plătesc cea mai mare parte a acestuia”, a subliniat în octombrie cancelarul german, Friedrich Merz.

Franța nu e de partea „frugalilor”

Cea mai recentă propunere de negociere privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene este „extrem de dezamăgitoare”, a transmis sâmbătă președinția franceză, potrivit Reuters.

„Aceasta este cu mult sub nivelul necesar, în special în ceea ce privește Politica Agricolă Comună, mai ales pentru a garanta sprijinul financiar acordat agricultorilor”, a afirmat președinția într-un comunicat.

„În forma sa actuală, această propunere a președintelui Consiliului European nu oferă o bază pentru un acord”, a adăugat Palatul Elysee.

Bugetul UE reprezintă modul în care blocul format din 27 de state membre își finanțează toate politicile – de la sprijinirea agricultorilor până la dezvoltarea de noi tehnologii și susținerea industriei și cercetării în fața concurenței din partea Chinei și a Statelor Unite.

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