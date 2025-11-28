Romgaz va putea prelua direct participațiile deținute de Lukoil, dar și de OMV Petrom, pentru gazele din Marea Neagră / Guvernul creează mecanismul necesar

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier și Petrolier (ANRM) a pus în dezbatere publică un proiect prin care Romgaz, companie deținută de stat, va putea prelua direct, participația pe care compania rusească Lukoil o deține în perimetrul Trident din Marea Neagră. Această reglementare poate fi folosită pentru orice concesiune explorare- exploatare a gazelor din Marea Neagră. Amintim că Romgaz este partener (50%), alături de OMV Petrom (50%) și în perimetrul Neptun Deep, de unde ar urma să fie scoase primele gaze în 2027.

Acest act normativ a fost creat în contextul în care Lukoil se află sub sancțiunile SUA. Lukoil deține o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz, care are doar 13%.

Situația OMV Petrom

Reamintim și informația potrivit căreia OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, din cauză că nu a început forajul pentru explorarea în zona sondelor Nard și Anaconda. Compania a solicitat statului român prelungirea licenței, care expiră în noiembrie. A obținut prelungire de doar o lună. În schimb, dacă în această perioadă nu încep investițiile de explorare, OMV Petrom riscă și o sancțiune, care crește de la 20 de milioane de euro, cât era prevăzută inițial, la 50 de milioane de euro.

Surse din domeniul petrolier au declarat pentru HotNews că, zilele trecute, șeful PSD Sorin Grindeanu și vicepremierul PSD Marian Neacșu, au avut discuții, pe această temă, cu reprezentanți ai OMV Petrom. Contactat de HotNews, Sorin Grindeanu a negat aceast lucru, afirmând că nu ține minte să se fi „întâlnit în ultimii cinci ani cu reprezentanți ai OMV Petrom”.

OMV a transmis, la solicitarea HotNews, că „în acest moment toate licențele OMV Petrom sunt în vigoare”.

Cum va putea fi preluat direct acordul de la ceilalți parteneri

Noile reglementări asigură continuarea extracției de țiței și gaze chiar și în cazul sancțiunilor internaționale sau al blocajelor între parteneri.

Este o inițiativă legislativă care completează Legea petrolului nr. 238/2004, introducând un mecanism administrativ nou, pentru a menține în funcțiune acordurile petroliere de concesiune în situații excepționale.

Dacă o persoană juridică își pierde drepturile conform legii, inclusiv din cauza sancțiunilor internaționale, calitatea sa de titular încetează, potrivit proiectului.

În loc să anuleze întregul acord, Autoritatea Competentă și de Reglementare (ANRM) notifică ceilalți parteneri.

Partenerii rămași au la dispoziție 10 zile pentru a decide dacă doresc să preia drepturile și obligațiile partenerului exclus.

Dacă optează pentru preluare, se semnează un act adițional la acordul petrolier, care necesită aprobarea finală prin Hotărâre de Guvern.

Doar dacă niciunul dintre partenerii rămași nu dorește să preia partea celui exclus, atunci întregul acord încetează de drept.

Această abordare elimină riscul de „paralizie” generat de refuzul unui singur titular sau de excluderea sa din motive geopolitice, așa cum este cazul sancțiunilor impuse de reglementările internaționale entităților precum Lukoil.

Potrivit notei de fundamentare, este un răspuns direct la contextul geopolitic actual și la necesitatea alinierii legislației românești la sancțiunile internaționale, protejând în același timp interesele vitale ale statului român.

Cum este acum Legea

Conform reglementărilor în vigoare, dacă un partener dintr-un acord petrolier multiplu, de exemplu, o companie supusă sancțiunilor internaționale, își pierde dreptul de a opera, întregul acord riscă să înceteze, chiar dacă ceilalți parteneri sunt de bună-credință și au investit sume considerabile.

Această situație ar putea duce la stoparea unor investiții de sute de milioane sau chiar miliarde de euro.

Noul mecanism permite separarea partenerului indezirabil, nu a întregului proiect.