Rompetrol, din nou un Superbrand în România!

Pentru consumatorii români, Rompetrol este un hub energetic și dinamic, care oferă clienților săi produse și servicii fiabile, inovatoare și sustenabile.

Lista brandurilor eligibile pentru statutul de Consumer Superbrand a fost obținută în baza metodologiei internaționale Superbrands care cuprinde două etape importante. În prima etapă, Consiliul Superbrands, alcătuit din 30 de profesioniști din diferite industrii, precum management, marketing, publicitate, comunicare, branding, media, consultanță, a asigurat selecția calitativă a listei de branduri, evaluând 1.804 de branduri din 61 de categorii. Criteriile luate în considerare în procesul de selecție au fost reputație, încredere, calitate și diferențiere pe piață. Lista completă a brandurilor desemnate Superbrands în ediția actuală a programului va fi publicată în cartea Superbrands România, 2024 – 2025.

Suntem energie, suntem Rompetrol!

În aprilie 2025, Rompetrol a lansat o nouă campanie corporate. Această campanie reprezintă valorile și direcția în care se îndreaptă compania: ambiție, transformare și scop.

Această campanie este modul Rompetrol de a arăta cum energia se regăsește în fiecare detaliu al activității sale. De la oameni la tehnologie, de la alegeri sustenabile la idei curajoase — modelarea viitorul cu intenție și grijă. Rompetrol înseamnă energie pentru viață — nu doar în sensul literal, ci și în sensul profund, uman. Energia este mai mult decât combustibil, este impulsul care pune oamenii în mișcare, care inspiră idei și creează progres. Este legătura dintre inovație și viața de zi cu zi. Este puntea dintre provocările de azi și soluțiile de mâine.

Rompetrol nu doar alimentează vehicule, ci susține călătorii.

Rompetrol nu doar rafinează petrol, ci rafinează experiențe.

Rompetrol nu doar deservește clienți, ci sprijină comunități.

Fiecare strop de energie este încărcat cu semnificație, inovație și un angajament autentic pentru un viitor sustenabil și plin de viață.

Povestea brandului Rompetrol

În anii 80, Rompetrol a comunicat sloganul „Este timpul petrolului”, „Greu de învins” și „Te conectăm la oaza petrolieră”, anunțând destinul unei companii puternice, care a cunoscut numeroase provocări. Rompetrol a rezistat atât schimbărilor sociale și politice, dar și crizelor economice. Deși sub regimul comunist Rompetrol a fost păstrat în interiorul granițelor geografice ale Românie, Rompetrol a fost de la început „operatorul internațional al industriei petroliere românești” oferind servicii în zonele de extracție a petrolului.

După privatizarea companiei de stat, Rompetrol și-a diversificat activitatea și s-a extins prin achiziționarea rafinăriilor Petromidia și Vega. Rafinăriile au adus, de asemenea, primul element grafic în logo-ul Rompetrol, inspirat din 3 conducte de energie, în galben și negru.

În 2003, compania a început să ofere combustibil de calitate printr-o rețea națională și acesta a fost anul în care a apărut ultimul element grafic – floarea Rompetrol. Platforma de comunicare, sub sloganul „Energie pentru viață”, a venit cu o abordare modernă și memorabilă a pieței românești și a obținut performanțe premiate. Spotul promoțional cu tancuri „balenă”, vocea lui Florian Pitiș sunt încă în memoria consumatorului. Acest spot a inspirat generațiile viitoare de experți în marketing și agenți de publicitate care au lucrat în companie, precum și agențiile creative care au contribuit la dezvoltarea mărcii.

„Numai Rompetrol alimentează mașinile cu personalitate”, „Cea mai scurtă cale de la idee la succes” – a fost campania care a marcat introducerea stațiilor expres de către Rompetrol în 2005, stațiile mobile și de autoservire. Fiind o inovație pentru piața din România, stațiile expres au educat piața cu privire la plata directă cu cardul la pompă.

Efix, marca de combustibil sub umbrela Rompetrol a asaltat Internetul și eră noua a marketingului digital din România, cu faimosul spot – „Concert la injectoare”.

Intrarea investitorului KMG International în viața mărcii Rompetrol i-a adus noi capacități și o activitate completă în domeniul petrolului și gazelor, de la extracția de petrol din Kazahstan, transport și rafinare la Petromidia și distribuția în stații.

În 2012, Rompetrol a comunicat „Energie pentru viață – Rompetrol, calitate controlată de la puț la rezervor” pentru a arăta complexitatea operațiunilor din spatele mărcii și a fost ultima campanie pe această platformă.

Brandul Rompetrol a intrat apoi într-un amplu proces de rebranding. De la reîmprospătarea logo-ului și a elementelor de identitate vizuală cu culori mai energice, până la renovarea completă a stațiilor de distribuție, cu un design nou, minimalist și cald, care evidențiază marca hei, precum și noua gamă de produse.

Astăzi, Rompetrol este un centru energetic, punctul de întâlnire pentru milioanele de clienți care fac vizite zilnice la benzinărie.

Rompetrol operează în 11 țări, pe 2 continente, devenind o voce importantă în regiune, un adevărat pod energetic între Europa și Asia.

Cei aproape 6.000 de angajați ai grupului acoperă mai multe linii de afaceri, de la rafinare și produse petrochimice, transportul de țiței și servicii de sonde, până la stații de distribuție a combustibilului în mai multe țări din Marea Neagră. Energia acestor profesioniști face ca marca Rompetrol să inspire milioane de clienți și parteneri, să le ofere forța și ambiția de a merge mai departe.

Produsele Rompetrol

Pentru consumatorii finali, Rompetrol oferă o gamă diversă de produse și servicii, dezvoltate pentru a acoperi cererea pieței în funcție de nevoile în schimbare ale consumatorilor – de la simpla realimentare până la rezolvarea a cât mai multor nevoi zilnice.

În stația Rompetrol, hei joacă un rol esențial. Un loc unde oamenii aflați în mișcare se simt bine, un loc pentru împărtășirea viselor, sentimentelor și inspirației. hei este abordarea Rompetrol pentru reîncărcarea bateriilor, reunind spații generoase dedicate savurării unei mese gourmet într-un restaurant modern, servirii unei cafele de specialitate într-o cafenea minimalistă și cumpărăturilor într-o zonă de magazin. hei este promisiunea unei experiențe senzoriale complete într-o stație de alimentare Rompetrol.

Gama de carburanți efix este produsă la Petromidia, cea mai performantă rafinărie din sud-estul Europei și cea mai mare din România. Calitatea produselor Efix este verificată constant din punctul de extracție și până ajung la pompă. Toate produsele din gama efix respectă standardele de poluare Euro 5, cu un impact redus asupra mediului. Din 2019, Rompetrol a lansat noua motorină de iarnă efixS Xtreme Diesel 55, un produs dezvoltat și testat în Rafinăria Petromidia pe baza unei rețete speciale. Combustibilii efix sunt disponibili exclusiv prin intermediul stațiilor Rompetrol din România, Bulgaria, Republica Moldova și Georgia.

Rompetrol Go este cardul de fidelitate Rompetrol conceput pentru a oferi beneficii și recompense valoroase pentru fiecare tranzacție, disponibil în aplicația mobilă Rompetrol Go. Pentru fiecare litru de combustibil sau sumă cheltuită la hei, membrii pot câștiga GoPoints. Pentru persoanele care caută beneficii suplimentare și flexibilitate, a fost lansat cardul de fidelitate Rompetrol GO+, integrat perfect cu aplicația Rompetrol Go. Cu Rompetrol GO+, clienții pot plăti direct la pompă în toate stațiile Rompetrol din România și Bulgaria. În plus, Rompetrol GO+ este primul card de combustibil fără dobândă, disponibil atât în ​​versiunea de credit, cât și în cea de debit, permițând clienților să alimenteze oricând au nevoie și să plătească o singură dată pe lună.

Pentru companii a fost creat Fill&Go, un sistem avansat de gestionare a flotei, cu eficiență sporită, adaptat nevoilor fiecărei afaceri. Fill&Go oferă soluții integrate, disponibile exclusiv în rețeaua Rompetrol.

Ultimele dezvoltări

Începând cu anul 2023, Rompetrol își modernizează stațiile de distribuție prin deschiderea primelor stații de distribuție la scară largă în cadrul centrelor de service de pe autostrada A1. Rompetrol este în prezent prima și singura rețea de stații cu restaurant, iar pentru a consolida acest tip de centre de service, Rompetrol a dezvoltat și parteneriate strategice cu retaileri renumiți.

Un alt pas strategic în consolidarea poziției Rompetrol pe piața de retail este lansarea recentă a food truck-urilor hei. Acest concept „mobil” sub umbrela hei își propune să reinventeze mâncarea stradală internațională și să o aducă oamenilor de pretutindeni în România.

În ceea ce privește parcursul nostru către schimbările climatice, ca parte a KMG International, Rompetrol și-a stabilit perspectiva tehnologică pe tranziția către energie cu emisii reduse de carbon și energie regenerabilă, ceea ce duce la stabilirea unor proiecte mari de viitor. După evaluarea a peste 40 de soluții de decarbonizare, un portofoliu de 9 proiecte cheie, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, a fost selectat pentru implementare pe termen mediu și lung. Prioritățile imediate sunt producția de biocombustibili și extinderea lanțului valoric al energiei electrice. Printre proiectele prioritare se numără lansarea producției de biodiesel și bioetanol, extinderea încărcării vehiculelor electrice în rețeaua Rompetrol la o acoperire de 100% și multe alte proiecte de succes.

Performanțele Rompetrol

Rompetrol este un adevărat pionier, stabilind diverse etape importante care îi conturează domeniul de activitate.

Rompetrol este prima companie care a introdus primul combustibil cu cifră octanică maximă pe piața carburanților din România. Pe măsură ce s-a ivit oportunitatea, Efix a devenit prima marcă de combustibil care a construit o platformă de comunicare pentru Protecția Motorului sub marca Efix, jucând un rol important în educarea consumatorilor.

Un creator de tendințe, Rompetrol a fost, de asemenea, prima companie care a introdus o benzinărie concepută special pentru zona rurală, cu un concept de self-service care nu necesită operator.

Rompetrol este furnizorul unic al serviciului inovator Fill&Go, oferind plată la pompă și sistem integrat de management al flotei.

Nu în ultimul rând, Rompetrol este prima rețea de stații cu restaurant, implementând un concept vizionar, unic în România.

Valorile Rompetrol

Rompetrol se bazează pe vitalitatea și dedicarea angajaților noștri, iar entuziasmul lor ne ghidează misiunea de a avea un impact pozitiv asupra societății și de a inspira un stil de viață sustenabil.

Dedicați excelenței și îmbunătățirii continue, oferim produse și servicii de înaltă calitate care depășesc așteptările. Menținem aceleași standarde ori de câte ori ne implicăm în practici sustenabile și inițiative comunitare, deoarece obiectivul nostru este de a oferi energie pentru un viitor mai bun și mai sustenabil, respectând atât mediul înconjurător, cât și oamenii.

Articol susținut de Superbrands