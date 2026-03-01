Rubio își anulează vizita programată luni în Israel, după loviturile contra Iranului

Secretarul de stat american Marco Rubio nu se va mai deplasa în Israel luni, așa cum anunțase, după atacul comun americano-israelian lansat sâmbătă împotriva Iranului și riposta Teheranului în regiune, a informat Departamentul de Stat.

„Din cauza circumstanțelor actuale, secretarul Rubio nu se va mai deplasa în Israel pe 2 martie”, a scris sâmbătă, pe platforma X, Dylan Johnson, secretarul de stat adjunct pentru afaceri publice globale, relatează AFP.

Cu o zi în urmă, Departamentul de Stat anunțase că Rubio se va deplasa luni în Israel, pentru o vizită fulger axată pe Iran, deși plana în continuare amenințarea unei intervenții contra Iranului.

Secretarul de stat adjunct Dylan Johnson a spus chiar că vizita lui Rubio va avea loc în continuare, în pofida faptului că SUA ceruse ca personalul neesențial și membrii de familie ai celor aflați la post în Israel să părăsească țara.

Departamentul de Stat nu a acreditat însă niciun jurnalist care să-l însoţească pe Marco Rubio în această deplasare.