Rusia a desemnat trupa „Pussy Riot” ca organizație extremistă din cauza unor fapte ce au avut loc cu ani în urmă

Trupa punk rusă anti-Kremlin „Pussy Riot” a fost desemnată luni organizație extremistă de o instanță de la Moscova, ceea ce înseamnă că toate activitățile sale sunt interzise acum pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters.

Decizia, anunțată de serviciul instanțelor din Moscova, a fost luată în cadrul unei ședințe de judecată cu ușile închise, la solicitarea Parchetului General.

Membrele trupei feministe, aflate în exil, s-au pronunțat împotriva războiului purtat de Moscova în Ucraina, iar în septembrie o instanță le-a condamnat în lipsă la pedepse cu închisoarea de până la 13 ani pentru fiecare. Ele au fost inculpate pentru răspândirea de „informații false” despre armata rusă, în baza articolului introdus de Rusia în Codul său Penal la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina.

Trupa, ale cărei membre au fost desemnate anterior drept „agenți străini” de către autorități, a respins acuzațiile la momentul respectiv, afirmând că acestea sunt motivate politic.

Decizia de luni, care face ca grupul să împărtășească acum aceeași clasificare cu organizații precum Martorii lui Iehova și organizația politică a opozantului Alexei Navalnîi, le va facilita autorităților acțiunile împotriva susținătorilor trupei din Rusia sau împotriva persoanelor care au colaborat cu aceasta în trecut.

De ce au acuzat procurorii ruși „Pussy Riot” de extremism

Pentru a-și motiva cererea de a desemna grupul drept extremist, procurorii au invocat două acțiuni anterioare de mare vizibilitate ale trupei, pe care le-au prezentat drept o „amenințare la adresa securității statului”, potrivit agenției de presă TASS.

Unul dintre incidentele menționate a fost un protest muzical organizat de grup împotriva președintelui Vladimir Putin într-o catedrală din Moscova, în 2012, pe care credincioșii ortodocși l-au considerat profanator și care a adus trupa în atenția publicului la nivel mondial.

Celălalt a fost un incident de la Cupa Mondială din 2018, găzduită de Rusia. Membrele trupei au intrat atunci pentru scurt timp pe gazoul stadionului principal din Moscova, în fața lui Putin – o acțiune despre care grupul spunea la acea vreme că avea scopul de a promova libertatea de exprimare.

Leonid Soloviov, avocat al trupei, a fost citat luna trecută de TASS afirmând că acțiunile grupului au fost „ironice” și nu au avut ca scop „răsturnarea ordinii constituționale”.

Nadya Tolokonnikova, fondatoarea trupei, a minimalizat în comentarii făcute luna trecută demersul autorităților de la Moscova de desemnare a grupului drept extremist.

„Dacă a spune adevărul este extremism, atunci suntem fericiți să fim extremiști”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.