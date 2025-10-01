Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei. Câte drone și rachete a lansat în septembrie

Rusia a transmis la televiziune emisiuni în care sunt lăudate fabricile care produc drone Geran-2 de tip Shahed. Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rusia a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize a AFP publicată miercuri, această intensificare venind pe fondul unui blocaj al negocierilor de pace și al încălcărilor spațiului aerian european atribuite Moscovei.

Potrivit unei analize France Presse a rapoartelor zilnice ale armatei aeriene ucrainene, Rusia a lansat 5.638 de drone cu rază lungă de acțiune și 185 de rachete împotriva Ucrainei în timpul atacurilor de noapte din septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de 36% față de luna precedentă.

În august, atacurile scăzuseră cu o treime față de iulie, în contextul în care eforturile diplomatice se intensificaseră pentru a pune capăt invaziei rusești.

Președintele american Donald Trump l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin la mijlocul lunii august în Alaska, sperând la un dialog care să aducă rezultate, dar această întâlnire nu a dus la niciun progres.

Chiar și Rusia a spus în septembrie că discuțiile de pace cu Ucraina sunt „în pauză”, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că obiectivul Moscovei rămâne „ocuparea întregii Ucraine”.

Atac record în noaptea de 6 spre 7 septembrie

În septembrie, Rusia a lansat un număr record de 810 drone asupra Ucrainei în noaptea de 6 spre 7. Acest bombardament masiv a lovit sediul guvernului ucrainean din centrul Kievului, o premieră de la începutul războiului.

Armata aeriană ucraineană a spus că a doborât sau interceptat în septembrie 87% din dronele rusești și 68% din rachete în timpul acestor atacuri nocturne.

Pentru a contracara aceste atacuri, Ucraina folosește avioane de luptă, elicoptere, unități mobile de apărare antiaeriană, dispozitive de bruiaj electronic și noi metode, precum drone interceptoare.

Datele centralizate de AFP au provenit din primele estimări ale forțelor aeriene cu privire la numărul de drone cu rază lungă de acțiune și rachete rusești detectate în fiecare noapte.

Rusia a atacat Ucraina în fiecare noapte începând cu 10 mai, după încheierea unui „armistițiu” de trei zile anunțat de Vladimir Putin, care a coincis cu o mare paradă militară pe Piața Roșie din Moscova.

În noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a atacat cu 49 de drone și 5 rachete, dintre care au fost doborâte 44 de drone și s-au înregistrat lovituri în 6 locuri.