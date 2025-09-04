Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk

În vreme ce negocierile de pace se prelungesc, fără un rezultat palpabil, președintele rus Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, oficialii europeni și ucraineni avertizând că o breșă ar putea apărea în apropierea orașului Pokrovsk, pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească în atacurile din ultimul an, scrie Kyiv Post.

Săptămâna trecută, oficialii germani și francezi au discutat despre o concentrare a forțelor ruse în apropierea orașului Pokrovsk, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu discuțiile.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat și el că Rusia a dislocat 100.000 de soldați în zonă.

Pokrovsk este un nod de transport cheie pentru forțele ucrainene din Donbas. Căderea sa ar putea deschide calea trupelor ruse pentru a ataca ultimele orașe importante controlate de ucraineni din regiunea Donețk: Sloviansk și Kramatorsk.

Orașul industrial a fost declarat obiectiv principal al unei ofensive lansate de Rusia în urmă cu mai bine de un an în estul Ucrainei.

Ofensiva rusă către Dobropillia s-a desfășurat pe un front îngust și, dacă s-ar consolida, ar îngreuna și mai mult aprovizionarea forțelor ucrainene din zona Pokrovsk, potrivit unor rapoarte.

Forțele ruse au ajuns la 8-10 km de Pokrovsk în august-septembrie 2024, dar nu au reușit să-l captureze. Anul acesta, au încercat să înconjoare orașul.

La mijlocul lunii august, trupele ruse au străpuns pentru scurt timp linia de apărare în nordul Pokrovskului, avansând cu aproximativ 10 kilometri în apropierea orașului Dobropillia, înainte ca unitățile ucrainene să le respingă.

Ofensiva de vară

Ofensiva de vară a avut rezultate minime, potrivit publicației ucrainene, Moscova capturând 2.033 km pătrați, sau 0,3% din teritoriul Ucrainei.

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington, a afirmat că „câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite” și că, din această cauză, Kremlinul intensifică campania de propagandă pentru a influența procesul decizional occidental: acuzând statele europene că prelungesc războiul, făcând amenințări nucleare și susținând că victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă.

Statul Major ucrainean a raportat pe 30 august că forțele ruse au suferit 210.000 de victime în regiunile Harkov, Luhansk și Donețk între ianuarie și august 2025, o medie de 26.250 de victime pe lună.

Potrivit aceleiași surse, forțele ruse au suferit un total de 290.000 de victime în întreg teatrul de operațiuni între ianuarie și august 2025, o medie de 36.250 de victime pe lună.

Citește și FOTO O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României

Publicațiile rusești independente Meduza și Mediazona au raportat pe 29 august că datele din Registrul rus al cazurilor de moștenire (RND) sugerează că cel puțin 93.000 de militari ruși au murit în 2024 — aproape de două ori mai mulți decât în 2023 (aproximativ 50.000) și au estimat, folosind un model predictiv, că cel puțin 56.000 de soldați ruși au murit de la începutul anului 2025.

Putin e gata să continue războiul

Miercuri, la Beijing, după o paradă militară alături de liderul chinez Xi Jinping și de Kim Jong Un din Coreea de Nord, Putin a declarat că va continua luptele dacă nu se va ajunge la un acord de pace.

El a lăudat avansurile forțelor ruse, afirmând că acestea înregistrează progrese „pe toate fronturile” și că au slăbit armata ucraineană.

Dacă nu se va ajunge la un acord de pace, a spus el, „atunci va trebui să ne rezolvăm toate sarcinile pe cale militară”.

Zelenski, care a sosit la Paris în aceeași zi pentru discuții cu aliații europeni, a declarat că nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi serioasă în ceea ce privește încheierea războiului.

În absența unor semne de retragere a Rusiei, Ucraina și aliații săi lucrează la consolidarea armatei de la Kiev.

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat acest efort drept „cea mai importantă garanție de securitate pe care o putem oferi”, în timp ce președinta Comisiei Europene.

Țările europene finanțează achizițiile de arme americane, Zelenski sperând la achiziții lunare în valoare de un miliard de dolari.

Săptămâna trecută, SUA au aprobat vânzarea a 3.350 de rachete cu o rază de acțiune de până la 450 de kilometri, în valoare de 825 de milioane de dolari.

Ucraina dezvoltă, de asemenea, noi arme pe teritoriul său, printre care racheta de croazieră Flamingo, capabilă să zboare 3.000 de kilometri, și utilizează inteligența artificială pentru a coordona atacurile cu roiuri de drone.