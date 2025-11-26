Rusia a primit ultima versiune a planului de pace pentru Ucraina, dar temperează așteptările. Kremlinul anunță ce intenționează să facă

Consilierul lui Vladimir Putin a declarat miercuri că planul revizuit de americani și ucraineni la Geneva nu a fost deocamdată discutat la întâlnirile pe care oficialii ruși le-au avut cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi, scriu Reuters și Tass.

Planul de pace în 28 de puncte al Washingtonului pentru o soluționare a conflictului din Ucraina nu a fost discutat în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, a declarat miercuri consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de agenția publică Tass.

„Planul de pace nu a fost încă discutat în detaliu cu nimeni. L-am văzut, ne-a fost transmis, dar nu au avut loc discuții”, a menționat Ușakov.

Ușakov a adăugat că propunerile necesită „o analiză cu adevărat serioasă, o discuție serioasă”, scrie Reuters.

„Unele aspecte pot fi privite în mod pozitiv, dar multe dintre ele necesită o discuție specializată între experți”, a spus el.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este prematur să se vorbească despre încheierea unui acord de pace în viitorul apropiat.

Când a fost întrebat de jurnaliști dacă un acord de pace este aproape, Peskov a răspuns: „Așteptați, este prematur să spunem asta încă”.

Miercuri, Ușakov a confirmat că s-a ajuns la un acord preliminar pentru ca emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, să viziteze Moscova săptămâna viitoare, a anunțat.

Ușakov a adăugat că la discuții vor participa și mai mulți oficiali ai administrației americane „implicați în afacerile ucrainene”.

Discuții Rusia-Ucraina în Abu Dhabi

Consilierul lui Putin a spus că o delegație a Rusiei s-a întâlnit la Abu Dhabi cu oficiali ucraineni și americani.

Reprezentanții serviciilor de informații ruse s-au aflat în orașul din Golf pentru a se întâlni cu omologii lor ucraineni și a discuta „chestiuni foarte sensibile”, inclusiv schimbul de prizonieri, scrie Reuters.

În timpul vizitei, ei s-au întâlnit și cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat marți un oficial american pentru Reuters.

Ușakov a spus că întâlnirea cu oficialul american a fost neașteptată și că nu s-a discutat despre ultimul plan de pace elaborat de SUA. El nu a precizat despre ce au discutat de fapt.

Un plan modificat

Planul de pace în 28 de puncte asumat de SUA a fost modificat la Geneva, în urma unei negocieri între americani și ucraineni.

Reuters a scris marți că planul inițial, considerat de mulți a fi foarte favorabil Moscovei, a fost inspirat direct dintr-un document rusesc transmis emisarului lui Donald Trump, Steve Witkoff.

Iar Bloomberg a dezvăluit chiar o discuție telefonică în care Witkoff oferea Kremlinului sfaturi adresate lui Vladimir Putin, pentru ca acesta să aibă o conversație de succes cu liderul de la Casa Albă.

Planul a fost revizuit în cele din urmă, o parte din prevederile favorabile Rusiei fiind eliminate, altele modificate, în vreme ce cele mai importante puncte – precum cele privind controlul teritoriului – au fost lăsate în așteptare.

Rusia și-a exprimat în mai multe rânduri preferința pentru planul inițial, spunând că este de acord cu unele dintre propunerile acestuia.

„Doar o hartă”

Trump, la rândul lui, a spus că și-a trimis emisarii în Rusia și Ucraina dar că se va întâlni cu Zelenski și Putin doar când planul va fi aproape finalizat.

Marți, președintele american a încercat să minimalizeze importanța planului original în 28 de puncte. Trump a insistat că proiectul era „doar o propunere inițială”.

„Tot ce era acolo era o hartă”, a declarat Trump reporterilor într-o conferință de presă improvizată la bordul Air Force One.

„Nu era un plan. Era un concept. Au luat fiecare dintre cele 28 de puncte, iar apoi au ajuns la 22 de puncte. Multe dintre ele le-am rezolvat”, a insistat el.

Întrebat despre scurgerea de informații cu privire la sfaturile lui Witkoff pentru Vladimir Putin, Trump a spus că aceasta este „o formă foarte obișnuită de negociere”, adăugând că sarcina lui Witkoff era să „vândă Ucrainei”.

„Asta face un negociator”, a spus Trump, adăugând: „Trebuie să spui: uite, ei vor asta… Îmi imaginez că el spune același lucru Ucrainei”.

Ce prevede noul plan

Noul proiect, a spus pentru Financial Times prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Serghei Kisliția, nu mai seamănă deloc cu versiunea anterioară a propunerii de pace care a fost divulgată și care a provocat agitație la Kiev.

„Au rămas foarte puține lucruri din versiunea inițială”, a spus el.

Kisliția a spus că partea americană părea dispusă să retragă propunerea de a reduce armata ucraineană la 600.000 de soldați. El a spus că negociatorii americani au ascultat cu atenție argumentele ucrainene și au fost de acord să țină cont de aceste puncte.

„Au convenit că numărul armatei ucrainene din versiunea divulgată (a proiectului planului de pace) – indiferent cine l-a redactat – nu mai era în discuție”, a spus el. „Armata va continua să discute aranjamentele”, a adăugat oficialul.

O propunere de amnistie generală pentru potențiale crime de război din proiectul inițial a fost reformulată într-un mod care să răspundă „nemulțumirilor celor care au suferit în război”, a spus el.

Negociatorii au „pus între paranteze” cele mai controversate puncte – inclusiv problemele teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA – pentru ca Trump și Zelenski să le decidă.

Ucrainenii au declarat că „nu au fost împuterniciți” să ia decizii cu privire la teritoriu – în special cedarea de teritorii, așa cum sugera proiectul inițial – care, conform constituției țării lor, ar necesita un referendum național.