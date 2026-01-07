Rusia a trimis un submarin să escorteze un petrolier ruginit și gol care fuge de navele americane prin Atlantic. Moscova a permis navei să facă ceva neobișnuit

Rusia a trimis un submarin și alte mijloace navale pentru a escorta un petrolier gol și ruginit, care a devenit un nou punct fierbinte în relațiile dintre SUA și Rusia, potrivit unui oficial american citat de The Wall Street Journal.

Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, încearcă de mai bine de două săptămâni să evite blocada americană a petrolierelor sancționate din apropierea Venezuelei. Nava nu a reușit să acosteze în Venezuela și să încarce petrol.

Deși nava este goală, Paza de Coastă a SUA a urmărit-o în Atlantic. Echipajul navei a respins o încercare a americanilor de a urca la bordul navei în decembrie, fugind în largul Atlanticului.

Russia has sent a submarine and additional naval vessels to shadow and protect the derelict oil tanker formerly known as Bella 1, despite it carrying no cargo, according to a U.S. official cited by the Wall Street Journal. pic.twitter.com/PIGqnlyVgg — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 7, 2026

Gestul neobișnuit făcut de Rusia

În timp ce Paza de Coastă o urmărea, echipajul a pictat neglijent un steag rus pe laterala navei, i-a schimbat numele în Marinera și i-a modificat înregistrarea, trecând-o sub pavilion rusesc.

Rusia a făcut un gest neobișnuit atunci când a permis navei să se înregistreze în Rusia fără inspecție sau alte formalități, potrivit experților.

Rusia a cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea navei, au spus alți trei oficiali americani pentru WSJ. Marți, Ministerul de Externe rus a declarat că monitorizează „cu îngrijorare” situația din jurul petrolierului, potrivit agenției de știri de stat RIA.

Paza de Coastă a continuat să urmărească nava prin Atlanticul de Est, unde acum navighează la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, spre Marea Nordului, potrivit poziționării AIS.

Postul de știri RT contriolat de statul rus a publicat un videoclip aparent filmat de pe puntea petrolierului, în care se vede o navă a Gărzii de Coastă a SUA urmărind nava. Într-o postare separată pe rețelele de socializare, postul de știri a afirmat că SUA încearcă să intercepteze petrolierul, care se îndreaptă spre Murmansk, Rusia, în ciuda „statutului său civil clar”.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.



US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Noul pavilion rusesc, complică lucrurile pentru Statele Unite



În momentul în care SUA au început să urmărească petrolierul, Bella 1 era o navă fără naționalitate, care arbora un pavilion fals și era supusă unui ordin de sechestru judiciar, potrivit Casei Albe. SUA au sancționat Bella 1 pentru că ar fi transportat petrol iranian de pe piața neagră în numele unor organizații desemnate teroriste de SUA, aliniate cu Teheranul.

Cu toate acestea, noua înregistrare rusă a navei complică acum justificarea legală a SUA pentru abordarea acesteia, spun experții.

„Odată ce este înregistrată în mod legitim, beneficiază de protecția pavilionului” în conformitate cu dreptul internațional, a declarat contraamiralul în retragere Fred Kenney, fost director al departamentului de afaceri juridice și relații externe al Organizației Maritime Internaționale.

„Nu este retroactiv, nu poți spune că era apatridă acum două săptămâni, așa că este apatridă acum,” a explicat el.

O acțiune a SUA de a aborda cu forța nava ar putea genera posibile represalii din partea Rusiei și a națiunilor aliniate, precum Iranul, spun experții.