Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat luni o țară membră a NATO și UE de o serie de acțiuni ostile „în pragul declanșării unui război deschis”.

În această lună, după o tentativă de atac incendiar atribuită de Tallinn serviciului rus de informații militare, GRU, autoritățile estone au anunțat că vor închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia de la 1 decembrie.

Ministerul rus al afacerilor externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova pentru a-i transmite un protest formal față de decizia autorităților de la Tallinn de a închide frontiera, a scris luni Reuters.

„Diplomatului eston i s-a spus încă o dată că astfel de acțiuni provocatoare și extrem de periculoase sunt în pragul declanșării unui război deschis cu Rusia”, a transmis ministerul rus.

Moscova a acuzat Estonia, țară membră NATO și UE, că a permis Ucrainei „în mod tacit” să-i folosească spațiul aerian pentru a ataca ținte rusești.

Totodată, partea rusă acuzat Estonia că încearcă să împiedice deplasarea navelor comerciale rusești în Marea Baltică, că a interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse, că urmărește interzicerea limbii ruse și că amenință cu închiderea Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri politice și diplomatice cuprinzătoare, menite să protejeze interesele naționale ale Rusiei și drepturile legitime ale cetățenilor săi”, a transmis ministerul.

Reacția Estoniei

Ministerul de externe de la Tallinn a transmis un comunicat în care neagă că ar permite folosirea teritoriului său pentru operațiuni militare ucrainene.

„Deși, în general, nu comentăm narativele propagandei ruse și nu intrăm în dialog cu ele, în acest caz putem reitera că Estonia nu a permis niciodată și nu va permite niciodată folosirea teritoriului său pentru operațiuni militare de către o altă țară”, a transmis ministerul.

„Și alte țări din regiunea noastră și-au exprimat clar această poziție”, a adăugat partea estonă.

Rusia acuză de mult timp Estonia și alte state NATO din regiunea baltică că permit dronelor ucrainene să le folosească spațiul aerian. Dronele ucrainene au pătruns frecvent în spațiul aerian al NATO, lucru pe care Kievul îl pune pe seama bruiajului rusesc al semnalelor.

Țările NATO au negat în repetate rânduri că ar permite în mod intenționat dronelor să le folosească spațiul aerian, învinuind Rusia, țara care a declanșat războiul din Ucraina, pentru astfel de incidente.

Ce a spus șeful NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit la Berlin despre situația din Estonia și despre o incursiune de săptămâna trecută a unor rachete rusești în Polonia.

El a spus că NATO monitorizează aceste evenimente și are la dispoziție opțiuni de răspuns.

„Vedem situații în Polonia și Estonia etc.”, a spus Rutte. „Când vine vorba de domeniul militar, vom face întotdeauna evaluări ale capacității noastre de descurajare și apărare și vom face actualizări acolo unde este necesar”, a conchis oficialul.