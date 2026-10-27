Rusia acuză România „de cinism politic și ipocrizie”, după convocarea ambasadorului Lipaev la MAE. „A respins categoric insinuările calomnioase”

Ambasada Rusiei la București susține că partea română nu a prezentat „niciun fel de dovezi” în cadrul discuției purtate cu ambasadorul Vladimir Lipaev, pe care MAE l-a convocat la sediu, marți, ca reacție la cazul de sabotaj de la platforma industrială Carfil.

Luni, Serviciul Român de Informații a anunțat că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de la Carfil din 14 septembrie 2026.

Marți, ambasadorul Lipaev a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), unde partea română i-a transmis „protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor”.

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase”

Potrivit ambasadei, Vladimir Lipaev „a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”.

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine”, se arată în comunicatul părții ruse.

MAE precizase că, în discuția cu Lipaev, „partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră”.

Partea rusă susține că Lipaev a descris aceste acuzații drept „manifestări de cinism politic și ipocrizie”.

„Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își neagă crimele, ci se și mândrește cu acestea”, afirmă ambasada rusă.

„Pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia”, a susținut Lipaev la MAE

Conform misiunii diplomatice ruse, Lipaev a spus părții române că Ucraina a vizat în acest an „peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-au pierdut viața”. El a adăugat că „niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare”.

„Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri. Bucureștiul a început să își manifeste «îngrijorarea» abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate”, a mai declarat partea rusă.

„Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, a conchis ambasada.