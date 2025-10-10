Rusia anunță că ar susține candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace

Anunțul a fost făcut pentru agenția de presă Tass de unul dintre consilierii apropiați de Vladimir Putin, Iuri Ușakov, scrie Reuters.

Tentativa lui Donald Trump de a deveni al cincilea președinte american premiat cu Nobelul pentru Pace a primit un sprijin neașteptat din Rusia.

Rusia ar susține candidatura președintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, potrivit agenției de știri Tass.

Câștigătorul premiului din 2025 va fi anunțat la ora 09:00 GMT (12.00, ora României), dar comentatorii spun că este foarte puțin probabil ca acesta să fie Trump.

Rusia a declarat în repetate rânduri că îi este recunoscătoare lui Trump pentru eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Relațiile dintre Moscova și Washington dau însă semne de răcire, după ce președintele Trump s-a declarat în mai multe rânduri dezamăgit de reticența lui Vladimir Putin de a accepta un compromis.

Un înalt diplomat rus a declarat miercuri că impulsul de a găsi un acord de pace în Ucraina, care a apărut după summitul dintre președintele Vladimir Putin și președintele Donald Trump din august, este în mare parte epuizat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Kievul îl va nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel, dacă acesta va reuși să obțină un armistițiu.

Va primi Trump Nobelul?

Comitetul Nobel, care acordă prestigioasa distincție, a avut ultima sa ședință la începutul săptămânii.

Asta înseamnă că a fost luată o decizie înainte de încheierea acordului de armistițiu între Israel și Hamas, în baza planului președintelui american Donald Trump, care își dorește atât de mult Premiul Nobel pentru pace 2025, un an în care nu se conturează niciun favorit clar, potrivit AFP.

Mai multe țări au anunțat public în ultimele luni că îl nominalizează pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, în timp ce altele și-au exprimat public susținerea pentru el.

Deși casele de pariuri îl dau favorit, majoritatea experților sunt circumspecți cu privire la șansele sale reale de a câștiga. Unii au amintit că depunerea nominalizărilor s-a încheiat pe 31 ianuarie, la mai puțin de două săptămâni după ce liderul republican a preluat al doilea său mandat la Casa Albă.

Însă Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, care consiliază Comitetul Nobel, a confirmat recent că numele lui Trump se află printre cele 338 de nominalizări (244 de persoane și 94 de organizații) primite anul acesta.

În comentarii făcute pentru El Pais, ea a declarat că este puțin probabil ca Trump să primească Nobelul pentru Pace, dar că această variantă nu poate fi exclusă cu totul. „Nu, nu va fi Trump anul acesta”, a declarat și profesorul suedez Peter Wallensteen, expert în afaceri internaționale, în comentarii făcute pentru AFP.

„Dar, poate anul viitor? Până atunci, praful se va fi așezat în jurul diverselor sale inițiative, inclusiv criza din Gaza”, a adăugat el.

Numeroși experți consideră că afirmațiile lui Trump privind rolul său de „făuritor al păcii” sunt exagerate și și-au exprimat îngrijorările cu privire la politicile sale „America First”, ca fiind contrare idealurilor Premiului Nobel.