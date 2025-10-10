Toți ochii spre Oslo: Va fi Donald Trump al cincilea președinte american care câștigă Premiul Nobel pentru Pace? / Ce alte nume sunt vehiculate

Jorgen Watne Frydnes (centru), președintele Comitetului Nobel, fotografiat în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în Japonia în luna iulie pentru a se întâlni cu victime ale bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, FOTO: Naoya Azuma / AP / Profimedia Images

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat, vineri, de la ora 12.00. Comitetul Nobel, care acordă prestigioasa distincție, a avut ultima sa ședință la începutul săptămânii. Asta înseamnă că a fost luată o decizie înainte de încheierea acordului de armistițiu între Israel și Hamas, în baza planului președintelui american Donald Trump, care își dorește atât de mult Premiul Nobel pentru pace 2025, un an în care nu se conturează niciun favorit clar, potrivit AFP.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, în conformitate cu instrucțiunile lăsate în testamentul său de inventatorul suedez Alfred Nobel.

Ultima ședință a Comitetului Nobel a avut loc luni

Procesul de desemnare a câștigătorului Premiului Nobel este destul de simplu. Acesta este decis printr-un proces de votare în cadrul Comitetului Nobel norvegian. Rolul comitetului a fost definit în testamentul lui Alfred Nobel și a fost stabilit de Stortingul norvegian (parlamentul țării) în 1897.

Instrucțiunile din testamentul lui Nobel prevedeau ca câștigătorul să fie ales de persoana sau grupul care „a făcut cel mai mult sau cea mai bună muncă pentru fraternitatea între națiuni, pentru abolirea sau reducerea armatelor permanente și pentru organizarea și promovarea congreselor de pace”.

Comitetul Nobel norvegian este format din cinci membri, fiecare dintre aceștia fiind ales pentru un mandat de șase ani. Actualul Comitet Nobel norvegian este format din Jørgen Watne Frydnes, Asle Toje, Anne Enger, Kristin Clemet și Gry Larsen.

Comitetul Nobel își ia de obicei decizia cu câteva zile sau chiar săptămâni înainte și se mai reunește o ultimă dată înainte de anunțul oficial.

Ultima ședință a Comitetului Nobel a avut loc luni, a declarat joi, pentru AFP, Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel norvegian.

„Ultimele detalii au fost stabilite luni, dar noi nu dezvăluim niciodată când Comitetul Nobel își ia decizia”, a adăugat Aasheim.

El a explicat că nu sunt programate alte ședințe ale comitetului înainte ca numele laureatului sau laureaților să fie anunțat vineri, la ora 12:00.

Oficialul a dat, de asemenea, asigurări că „va exista un laureat anul acesta”, în condițiile în care unii experți au speculat că, din cauza deteriorării situației geopolitice, Comitetul Nobel ar putea renunța la acordarea premiului pentru a trage un semnal de alarmă asupra numeroaselor conflicte din jurul lumii și a tensiunilor diplomatice în creștere.

Lovitură pentru Donald Trump?

The Times of Israel notează că anunțul făcut de Institutul Nobel înseamnă că o decizie privind laureatul sau laureații Premiului Nobel pentru Pace din 2025 a fost luată înainte de încheierea acordului de armistițiu între Israel și Hamas, mediat de Qatar, Egipt și administrația președintelui american Donald Trump, care a propus termenii în baza căruia cele două părți au ajuns la o înțelegere.

Acordul, considerat un pas major spre încheierea celor doi ani de război din Gaza, a fost obținut sub presiunea președintelui Trump, care a declarat în mod repetat că merită Premiul Nobel pentru Pace în acest an. La sfârșitul lunii septembrie el a spus chiar că ar fi o „mare insultă” pentru Statele Unite dacă nu va fi el laureatul din acest an.

În condițiile în care premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat încă din iulie că țara sa îl va susține pe Trump pentru Premiul Nobel, presa israeliană notează că anunțul de joi al Institutului Nobel reduce șansele președintelui american de a fi laureatul ales anul acesta.

Președintele SUA a argumentat însă că merită Nobelul pentru Pace nu doar datorită eforturilor de a pune capăt conflictului dintre Israel și Hamas, devastator pentru palestinienii din Fâșia Gaza. Într-un discurs ținut la ultima Adunare Generală a ONU el a enumerat nu mai puțin de șapte războaie pe care afirmă că le-a încheiat prin eforturile sale: „Cambodgia și Thailanda, Kosovo și Serbia, Congo și Rwanda (…), Pakistan și India, Israel și Iran, Egipt și Etiopia și Armenia și Azerbaidjan”.

Ce arată casele de pariuri despre șansele lui Trump de a lua Nobelul pentru pace

La casele de pariuri, Donald Trump este favorit pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, potrivit Oddspedia, o platformă de informații sportive și pariuri care a agregat datele de la casele de pariuri.

Potrivit Oddspedia, probabilatea ca Donald Trump să fie câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 este de 33,3%.

Președintele american este urmat de „Sudan’s Emergency Response Rooms” (ERRs) – o rețea de asistență umanitară inițiată de comunitățile locale din Sudan, apărută ca răspuns la criza generată de războiul izbucnit în aprilie 2023 între Forțele Armate Sudaneze (SAF) și Forțele de Sprijin Rapid (RSF). Rețeaua este cotată cu o probabilitate de 28,7%.

Iulia Navalnaia, soția fostului dizident rus Alexei Navalnîi decedat în 2024 într-un gulag rusesc, este cotată cu o probabilitate de 20% să obțină premiul Nobel pentru Pace.

Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutorarea și Lucrările destinate Refugiaților Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) este cotată cu o probabilitate de 14,29% să obțină Premiul Nobel pentru Pace. În clasamentul pariorilor, deși cu procente mult mai reduse, se mai află președintele ucrainean Volodimir Zelenski (5,88%), activista Greta Thunberg și Papa Leon XIV (3,85%) sau Elon Musk (2,94%).

Piețele de pariuri s-au dovedit în repetate rânduri a fi un mijloc bun pentru a prezice rezultatele diverselor evenimente. Deși în majoritatea cazurilor regula s-a aplicat pentru evenimente sportive majore ca Super Bowl sau Cupa Mondială la fotbal, casele de pariuri au mai prezis corect și pentru alegerile prezidențiale din diverse țări, pentru Persoana Anului desemnată de revista Time și chiar pentru Premiul Nobel.

Ce spun experții despre șansele lui Trump

Mai multe țări au anunțat public în ultimele luni că îl nominalizează pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, în timp ce altele și-au exprimat public susținerea pentru el.

Deși casele de pariuri îl dau favorit, majoritatea experților sunt circumspecți cu privire la șansele sale reale de a câștiga. Unii au amintit că depunerea nominalizărilor s-a încheiat pe 31 ianuarie, la mai puțin de două săptămâni după ce liderul republican a preluat al doilea său mandat la Casa Albă.

Însă Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, care consiliază Comitetul Nobel, a confirmat recent că numele lui Trump se află printre cele 338 de nominalizări (244 de persoane și 94 de organizații) primite anul acesta.

În comentarii făcute pentru El Pais, ea a declarat că este puțin probabil ca Trump să primească Nobelul pentru Pace, dar că această variantă nu poate fi exclusă cu totul. „Nu, nu va fi Trump anul acesta”, a declarat și profesorul suedez Peter Wallensteen, expert în afaceri internaționale, în comentarii făcute pentru AFP.

„Dar, poate anul viitor? Până atunci, praful se va fi așezat în jurul diverselor sale inițiative, inclusiv criza din Gaza”, a adăugat el.

Numeroși experți consideră că afirmațiile lui Trump privind rolul său de „făuritor al păcii” sunt exagerate și și-au exprimat îngrijorările cu privire la politicile sale „America First”, ca fiind contrare idealurilor Premiului Nobel.

Numele vehiculate la Premiul Nobel pentru Pace în 2025

AFP notează că, în condițiile în care anul acesta nu există un favorit clar la Nobelul pentru Pace, mai multe nume au circulat la Oslo înaintea anunțului de vineri.

Sunt menționate Emergency Response Rooms din Sudan – o rețea de voluntari care își riscă viața pentru a hrăni și a ajuta oameni ce îndură războiul și foametea -, precum și Iulia Navalnaia, văduva disidentului rus Alexei Navalnîi, și Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului – observator electoral. UNRWA – organizația ONU pentru refugiații palestinieni -, Medici fără Frontiere și Jurnaliști fără frontiere sunt considerate de asemenea cu șanse.

Anul trecut, Comitetul Nobel a decis să acorde Premiul pentru pace organizației japoneze Nihon Hidankyo, alcătuită din supraviețuitori ai bombardamentelor nucleare asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.

„Prin acordarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an organizației Nihon Hidankyo, Comitetul Nobel norvegian dorește să sublinieze un fapt încurajator: nicio armă nucleară nu a fost folosită în război de aproape 80 de ani”, afirma comitetul în comunicatul care a însoțit anunțarea câștigătorului.

Alegerile comitetului Nobel din ultimii ani au demonstrat „o revenire la lucruri mai mici, într-o oarecare măsură mai apropiate de ideile clasice despre pace”, cu accent pe „drepturile omului, democrație, libertatea presei și femei”, a declarat pentru AFP Halvard Leira, directorul Institutului Norvegian pentru Afaceri Internaționale.