Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înaintea noilor tratative de pace. Anunțul armatei ruse

Veteran de război ucrainean, la metroul din Kiev. Foto: Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Rusia și-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunțate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicității sâmbătă, transmit agențiile DPA și Agerpres.

Într-un comunicat pe Telegram, ministerul rus susține că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele sale au lovit obiective ale infrastructurii de transport a Ucrainei și depozite de muniții folosite de armata ucraineană.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 85 de drone în timpul nopții trecute. Deocamdată nu există informații despre un eventual atac rusesc asupra infrastructurii energetice ucrainene.

La rândul său, Rusia susține că a respins în acest interval de timp atacuri ale Ucrainei, raportând doborârea a 47 de drone și a patru de bombe ghidate, fără să ofere mai multe detalii cu privire la țintele vizate de ucraineni sau la eventualele pagube provocate.

Negocieri directe între Rusia și Ucraina urmau să fie reluate duminică la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după o pauză de câteva luni. Contactele directe au început weekendul trecut, cu scopul explorării unei posibile soluții negociate a conflictului.

Rusia a acceptat, potrivit președintelui SUA, Donald Trump, să-și suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute și al pagubelor provocate până acum de bombardamentele ruse, care au lăsat fără curent electric și căldură sute de mii de ucraineni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că încetarea focului limitată va dura doar până duminică, 1 februarie, pentru a crea o „bază bună” pentru negocieri.

Donald Trump menționase anterior o pauză de o săptămână, pe care, potrivit lui, președintele rus Vladimir Putin o promisese.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există un acord formal privind un astfel de armistițiu, dar a promis că Ucraina nu va ataca obiectivele energetice ruse dacă Moscova își respectă promisiunea anunțată.

Zelenski a confirmat vineri că nicio lovitură ucraineană nu a vizat instalații energetice din Rusia și a sugerat că, în practică, pauza de o săptămână a început efectiv atunci.

Volodimir Zelenski a indicat că, în schimb, Rusia și-a orientat atacurile asupra infrastructurii de transport a Ucrainei.

Președintele ucrainean solicitase recent aliaților săi să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană promise, invocând atacuri rusești intense asupra instalațiilor energetice ale țării sale, care au provocat întreruperi generalizate în alimentarea cu energie electrică și căldură, agravând condițiile de viață ale civililor în condiții de temperaturi de ger.

Ministrul german Boris Pistorius: „Nu văd niciun semn că Rusia vrea cu adevărat pacea”

În comentarii făcute pentru grupul media RND publicate sâmbătă, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că, deși Donald Trump a dat un impuls eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului, acțiunile Moscovei spun o altă poveste.

„Până acum… nu văd niciun semn că Rusia dorește cu adevărat pacea”, a declarat Pistorius, amintind că, în timpul negocierilor dintre delegațiile ucraineană și rusă weekendul trecut la Abu Dhabi, cu mediere americană, Putin a bombardat Ucraina „într-un mod aproape nemaiîntâlnit în acest război”.

Astfel de atacuri depășesc obiectivele militare. „Este vorba de un act de terorism îndreptat exclusiv împotriva populației civile în plină iarnă cu temperaturi de -20 de grade Celsius”, a declarat Pistorius.