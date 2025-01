Rusia deschide o anchetă după ce imagini cu soldați ruși bătuți cu brutalitate de poliția militară au fost scurse online

Rusia a deschis o investigație după ce pe rețelele de socializare au fost publicate imagini video care arată cum polițiști militari bat cu brutalitate soldați care s-au înrolat voluntar să lupte pe frontul din Ucraina, relatează Reuters.

În una dintre înregistrările video un bărbat îmbrăcat în uniforma poliției militare ruse este văzut apropiindu-se de unul dintre soldați și lovindu-l cu un baston în timp ce strigă injurii la adresa acestuia.

Imaginile arată cum un alt soldat, ce se sprijină de un baston, este lovit apoi în timp ce bărbatul în uniformă le cere celor doi să se dezbrace. Asupra unuia dintre cei doi militari contractuali este folosit și un pistol cu electroșocuri.

ATENȚIE: Imagini ce pot avea un impact emoțional puternic:

Here it is, the Russian world! So vivid, so striking! In a video that has caused a stir on Russian channels, military police officers in the Republic of Tuva brutally torment wounded assault troops before sending them off to war. They beat them with batons, force them to strip,… pic.twitter.com/B6XLdDY6JX