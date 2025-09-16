Rusia este pe punctul de a lua o decizie neașteptată, după atacurile cu drone ale Ucrainei care i-au lovit cel puțin 10 rafinării

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia - Kirishi, din regiunea Leningrad -, cuprinsă de flăcări după un atac ucrainean, pe 14 septembrie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat companiile producătoare că ar putea fi nevoite să-și reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export, au declarat marți trei surse din industrie, pentru agenția de presă Reuters.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Transneft a descris știrea Reuters ca fiind „falsă” și parte a „războiului informațional” al Occidentului împotriva Rusiei.

Începând din august, Kievul și-a intensificat atacurile asupra activelor energetice rusești din, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei în Ucraina și de a reduce veniturile Kremlinului, în contextul în care încercările de a pune capăt conflictului prin negocieri de pace au ajuns într-un impas.

Sursa principală de finanțare a Rusiei

Veniturile din petrol și gaze naturale au reprezentat între o treime și jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanțare a guvernului.

Dronele ucrainene au lovit cel puțin 10 rafinării – reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat – și au avariat principalele porturi din Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk, au declarat oficiali militari ucraineni și surse din industria rusă.

Autoritățile ruse nu au comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestora asupra producției și exporturilor.

Cu toate acestea, Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricționat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca țiței în sistemul său de conducte, au declarat pentru Reuters două surse din industrie apropiate companiilor petroliere rusești.

Transneft i-a avertizat, de asemenea, pe producători că ar putea fi nevoită să accepte mai puțin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare, au spus cele două surse.

Atacurile ar putea forța Rusia, care deține o cotă de 9% în ceea ce privește producția mondială de petrol, să reducă în cele din urmă producția, au declarat cele două surse și o a treia sursă familiarizată cu operațiunile de pompare a petrolului.

Cele trei surse au cerut protecția anonimatului, pe fondul sensibilității problemei.

„Apariția unor astfel de știri false cu referire la unele surse anonime din complexul rus de combustibili și energie cauzează prejudicii imaginii PAO Transneft”, a afirmat Transneft, în comunicatul său.

„Acest lucru poate fi cauzat doar de încercările de destabilizare a situației în cadrul războiului informațional declanșat de Occident împotriva Federației Ruse”, a adăugat compania.

„Sancțiunile care funcționează cel mai rapid”

Occidentul a impus sancțiuni succesive Rusiei din cauza invadăriiUcrainei, concentrându-se în special pe sectorul petrolier și al gazelor naturale. Moscova a reușit însă să redirecționeze majoritatea exporturilor de petrol către Asia, unde India și China sunt principalii cumpărători.

Săptămâna trecută, drone ucrainene au lovit, pentru prima dată de la începutul războiului, cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forțând temporar închiderea operațiunilor de acolo.

Portul Primorsk are capacitatea de a exporta peste 1 milion de barili de petrol pe zi, sau mai mult de 10% din producția totală de petrol a Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative și a calificat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești drept „sancțiunile care funcționează cel mai rapid”.

Reuters menționează că nu a putut verifica amploarea pagubelor provocate de atacurile ucrainene cu drone.

Spre deosebire de Arabia Saudită, principalul producător din cadrul OPEC, Rusia nu are o capacitate semnificativă de stocare a petrolului.

Portul Primorsk și-a reluat parțial operațiunile sâmbătă, deși nu este clar cât timp va dura finalizarea reparațiilor, au declarat cele două surse.

Rusia pierduse deja o parte din capacitatea de export de petrol în urma unui alt atac cu drone care a vizat terminalul petrolier Ust-Luga de la Marea Baltică în august, potrivit surselor din industrie.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, inclusiv Rusia – un grup cunoscut sub numele de OPEC+ – au crescut producția de țiței începând din aprilie, după ani de reduceri menite să susțină piața petrolului.

Conform ultimului acord OPEC+, cota de producție a petrolului Rusiei urmează să crească la 9,449 milioane de barili pe zi în această lună, de la 9,344 milioane de barili pe zi în august.

„Capacitatea Rusiei de a crește producția de petrol este acum amenințată din cauza capacității limitate de stocare”, a afirmat banca americană J.P. Morgan, într-o notă.

Între timp, Goldman Sachs a scris că întreruperile de la rafinării vor afecta și producția din cauza congestionării stocării de țiței pe fondul funcționării reduse a rafinăriilor.

Ambele bănci estimează că producția va scădea doar într-o manieră modestă, deoarece cumpărătorii asiatici încă mai au apetit pentru țițeiul rusesc.