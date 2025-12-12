Rusia încearcă să pună noi presiuni pe compania care păstrează activele înghețate în UE, chiar înainte de o întâlnire cheie

Banca Centrală a Rusiei a depus vineri o plângere la o instanță din Moscova împotriva Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, care păstrează majoritatea activelor rusești înghețate pe care UE vrea să le folosească pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei, relatează Politico.

Depunerea plângerii are loc cu doar câteva zile înaintea unui summit crucial al Consiliului European, în care liderii UE sunt așteptați să exercite presiuni asupra Belgiei pentru a debloca miliarde de euro în active rusești, menite să susțină un pachet major de împrumuturi pentru Kiev.

„Din cauza acțiunilor ilegale ale depozitarului Euroclear, care provoacă pierderi pentru Banca Rusiei, și în lumina mecanismelor analizate oficial de Comisia Europeană pentru utilizarea directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei fără consimțământul acesteia, Banca Rusiei depune o cerere la Tribunalul de Arbitraj din Moscova împotriva depozitarului Euroclear pentru recuperarea pierderilor suferite”, a spus banca centrală într-un comunicat.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, le-a declarat vineri miniștrilor de finanțe ai UE, la Bruxelles: „Ne putem aștepta ca Rusia să continue să inițieze acțiuni speculative în justiție pentru a împiedica UE să apere dreptul internațional și să urmărească obligația legală a Rusiei de a despăgubi Ucraina pentru pagubele provocate”.

„Propunerea noastră este solidă din punct de vedere juridic și pe deplin în conformitate cu dreptul UE și dreptul internațional public”, a adăugat oficialul european.

Euroclear păstrează cea mai mare parte a fondurilor rusești înghețate în UE

Belgia se opune utilizării activelor suverane rusești, din cauza preocupărilor că țara ar putea fi nevoită, în final, să restituie banii Moscovei pe cont propriu, dacă aceasta va avea câștig de cauză la instanțe internaționale de arbitraj.

Aproximativ 185 de miliarde de euro în active rusești înghețate se află sub administrarea Euroclear, depozitarul financiar cu sediul la Bruxelles, în timp ce alte 25 de miliarde de euro sunt dispersate în întreaga UE în conturi bancare private.

În condițiile în care viitorul împrumutului vizat rămâne incert, ambasadorii UE au acordat joi puteri de urgență Comisiei Europene pentru a menține activele statului rus înghețate permanent. O asemenea soluție ar însemna că activele rămân blocate până când Kremlinul va plăti despăgubiri postbelice Ucrainei, reducând semnificativ posibilitatea ca țări precum Ungaria sau Slovacia, conduse de politicieni ce mențin relații cordiale cu Moscova, să restituie Rusiei fondurile înghețate.

Deși instanțele ruse au puțină putere de a forța predarea activelor în euro sau dolari ale Euroclear păstrate în Belgia, acestea au totuși capacitatea de a lua măsuri de represalii împotriva soldurilor Euroclear păstrate în instituții financiare rusești.

Totuși, în 2024 Comisia Europeană a introdus un mecanism juridic pentru a compensa Euroclear pentru pierderile suferite în Rusia ca urmare a conformării cu sancțiunile occidentale – neutralizând efectiv impactul economic al represaliilor rusești.