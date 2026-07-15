Rusia invocă din nou „ținte militare legitime” și îi amenință pe aliații occidentali ai Ucrainei. Zaharova a ținut să sublinieze: „Repet”

Moscova a afirmat miercuri că orice forță multinațională trimisă de aliații Kievului pentru a fi desfășurată pe teritoriul Ucrainei în cazul unui acord de pace ar fi inacceptabilă pentru Rusia, care o va considera o amenințare și o țintă militară legitimă, informează Reuters.

Aliații occidentali din cadrul „Coaliției de Voință” s-au întâlnit la Paris în această săptămână și și-au reafirmat intenția de a desfășura o astfel de forță după încetarea ostilităților, pentru a liniști Ucraina și a o ajuta să-și refacă forțele.

Aceștia au mai anunțat că în lunile următoare vor avea loc exerciții pentru a demonstra capacitatea de acțiune a forței planificate, cunoscută sub numele de Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U).

„În acest context, dorim să reiterăm faptul că desfășurarea oricăror contingente militare din țările așa-numitei «Coaliții a Voinței» în Ucraina este inacceptabilă pentru țara noastră”, le-a spus reporterilor purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

„Repet: acest lucru ar echivala, de facto, cu o intervenție străină și cu o escaladare a amenințărilor la adresa securității Rusiei. Am considera astfel de unități drept ținte militare legitime”, a adăugat reprezentanta diplomației ruse.