Rusia „își bate joc de diplomație”, spune Ursula von der Leyen, după atacul fără precedent asupra Ucrainei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Din nou, Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare”, a afirmat șefa executivului european, duminică, într-o reacție postată pe rețelele de socializare, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Ursula Von der Leyen a insistat că „Europa sprijină și va continua să sprijine pe deplin Ucraina’, că va continua ‘să consolideze forțele armate ale Ucrainei, creând garanții de securitate durabile și înăsprind sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Rusiei”.

„Trebuie să punem capăt uciderilor”, a conchis președinta Comisiei Europene.

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat „versiunea păcii lui (Vladimir) Putin”, care constă, potrivit lui, în „a vorbi despre pace în timp ce bombardamentele se intensifică și sunt atacate clădiri guvernamentale și locuințe”.

„Trebuie să ne menținem cursul: să întărim apărarea Ucrainei și să creștem presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în coordonare strânsă cu aliații și partenerii noștri”, a adăugat el.

Forțele aeriene ucrainene au declarat, duminică, că Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului, potrivit AFP. La Kiev, oficialii au declarat că operațiunea Moscovei a ucis cel puțin trei persoane, inclusiv pe o mamă și bebelușul ei în vârstă de două luni, notează și The Guardian. În atac a fost avariată și clădirea cabinetului ucrainean de miniștri, conform anunțului făcut de premier.